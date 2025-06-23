陳意涵俐落調酒畫面曝光！重現「20年前打工造型」網：根本大學生

記者黃皓瑋／綜合報導

42歲的女星陳意涵2018年與導演許富翔結婚，婚後成為2寶媽的她，依然維持著凍齡美貌。近期她拍攝短片，重現自己出道前在餐廳打工的造型，並親自在吧檯展現調酒技術，引發網友驚豔，少女感十足的模樣更獲讚「根本大學生」。

▲▼陳意涵少女感十足的模樣獲網友大讚。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

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陳意涵於2006年出道前，有著在餐廳打工多年的經驗，近期她在臉書曬出1段1分鐘短片，寫下：「大學打工時期，屬於我的紅白條年代～」只見影片中她綁著馬尾，身穿紅白相間的條紋制服，在餐廳吧檯熟練地調酒。難得回到過去的打工時光，也讓她直呼「好快樂，好久沒進來了」，還現場與店內職員比起「數OZ數（液體盎司）」。

▲陳意涵在吧檯展露身手。（圖／翻攝自Facebook／陳意涵 YiHan Chen）

影片曝光後，讓大批網友紛紛直呼「比大學生還像大學生」、「你說這是20歲我都信」、「沒仔細看以為是說在放大學時期的影片……」，也有人大讚陳意涵調酒技術「超強」，她則笑稱：「做了4年不是假的。」

▲陳意涵出道前曾在餐廳打工。（圖／金馬執委會提供）

