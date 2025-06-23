半路偶遇車禍…襯衫帥哥揮手「幫忙指揮交通」　一看竟是男神影帝

記者黃庠棻／台北報導

泰國男神Nadech（納得克釘宮）被台灣粉絲暱稱「拿鐵」，五官深邃還有「泰國趙又廷」、「泰國彭于晏」的封號。他主演《愛與罰》、泰版《來自星星的你》等夯劇、電影《鬼聲泣》風靡全國，在台灣、大陸也擁有高知名度，沒想到近日他竟被目擊在街頭指揮交通，引起熱議。

▲泰國男神Nadech遇上車禍，熱心幫忙指揮交通。（圖／翻攝自Instagram／kugimiyas）

一名泰國網友發出影片分享，透露自己開車在街頭遇上車禍，於是車子被卡在路上無法移動，這時一旁坐在摩托車上後座的一名穿著淺藍色襯衫的男子，伸出手、一臉嚴肅地幫忙其他機車指揮交通，最後機車騎士順利從側邊的通道離開。

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▲網友遇上車禍，發現一旁襯衫男熱心幫忙指揮交通。（圖／翻攝自X）

該名分享的網友先是被路上的車禍嚇到，再仔細一看揮手幫忙指揮交通的襯衫男，竟然是Nadech，讓坐在副駕駛的朋友也又驚又喜，直呼「第一個訝異的點是遇到車禍，第二個訝異的點是指揮交通的人竟然是Nadech」，沒想到熱心民眾竟是一位大明星。

▲泰國男神Nadech遇上車禍，熱心幫忙指揮交通。（圖／翻攝自X）

不僅如此，Nadech熱心幫忙指揮交通的畫面曝光後，也有不少網友紛紛分享，他就像「寶可夢」一樣常常出現在泰國的街頭，曾偶遇過的粉絲笑說「請大家不要太驚訝，因為他也跟我爸揮過手」。

▲泰國男神Nadech遇上車禍，熱心幫忙指揮交通。（圖／翻攝自Instagram／kugimiyas）

此外，Nadech不只演藝事業成績亮眼，憑藉自己的第一部電影《日落湄南河》成為當時泰國最年輕的影帝，且私底下熱心助人之外，戲外與泰國影后Yaya相戀多年，並在2023年求婚成功，可以說是愛情、事業兩得意。

▲Nadech與Yaya愛情長跑多年。（圖／翻攝自Instagram／kugimiyas）