林心如罕見解放泳裝！　「被拍真實身材」許瑋甯都說讚：太辣了

記者王靖淳／綜合報導

女星林心如平時工作繁忙，仍不時會透過社群記錄生活，今（23）日她罕見曬出一系列泳裝照，畫面曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，就連女星海芬、許瑋甯、洪小鈴也都紛紛寫下稱讚留言。

▲林心如曬泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

透過林心如分享的照片可見到，她身穿藍色以及粉色花紋的泳裝，臉上戴著一副黑色墨鏡，完美展現夏天的海灘風情。她分別以不同角度自拍，除了對鏡頭露齒燦笑之外，甚至還俏皮地用右手遮住嘴巴，背景是海水及泳池，整體氛圍相當悠閒愜意。

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▲林心如曬泳裝照。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）

林心如在文中以Summer作為開頭，並搭配多個標籤分享當下心情，透露自己正在享受炎熱夏天的魅力，「熱辣辣的夏天來臨了，才離開已經開始想念，說好的防曬呢，wonderfultrip，工作娛樂兩不誤。」貼文及照片曝光後，喜獲一票網友按讚，就連女星海芬、許瑋甯、洪小鈴也都分別留言表示「羨慕」、「太辣了太辣了」、「最後一張也太可愛了吧！」

▲林心如貼文底下的留言。（圖／翻攝自Instagram／loveruby_official）