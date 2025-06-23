秦嵐1年前傳拒婚分手　魏大勛深夜接送打臉傳聞「爸爸親自當司機」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸45歲女星秦嵐在2018年因飾演《延禧攻略》富察皇后一角，事業再攀高峰。她於2022年底被爆出與小10歲男星魏大勛熱戀，但從未正面回應戀情，更在去年爆分手。然而，近日又有狗仔拍到兩人溫馨接送情，甚至連男方的爸爸都在場，破除了分手傳聞。

▲秦嵐和魏大勛在去年曾一度傳出已分手。（圖／翻攝自微博／秦嵐、魏大勛）

狗仔「曉娛」23日公開魏大勛接送秦嵐回家的畫面。影片中，秦嵐到好友宋佳、王偉夫婦的工作室作客，沒多久後，魏大勛也現身。聚會結束後，魏大勛幫秦嵐拿著手提包，女方則依依不捨地與宋佳夫婦道別，最後上了魏大勛的車。值得一提的是，負責開車的還疑似是魏大勛的父親。

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▲▼魏大勛和爸爸一起接送秦嵐。（圖／翻攝自微博／曉娛）

此前，秦嵐在去年被爆料於6月拒絕了魏大勛的求婚，兩人的感情陷入僵局。更有狗仔指稱，自己已經很久沒看到魏大勛和秦嵐見面，「以前是屬於那種男方沒事就去女方家那種，現在根本不帶去的。」再加上秦嵐在異地拍戲，就更難有時間相處，「應該是分手了。」不過，魏大勛在今年3月又被拍到進出秦嵐家中，如今又被目擊接送情，似乎並未產生情變。