胡瓜爆分6億家產！小禎、胡釋安露面了「突鬆口退休」　不靠爸闖蕩演藝圈

記者孟育民／台北報導

由綜藝天王胡瓜、女兒胡小禎、兒子胡釋安首度攜手合作的實境節目《胡來旅行社》。今（23日）舉辦首播記者會，胡瓜出道43年，首次和兒女主持節目，他坦言「胡家」很少講心裡話，也從不干涉小孩事業，從來沒私下拜託讓兒女多曝光，「你看我自己節目很少發他們，因為我覺得在這個行業上還是要靠自己努力，如果不是靠自己努力，你會學不到經驗。」

▲胡瓜、胡小禎、胡釋安一同主持客家電視實境節目《胡來旅行社》 記者會。（圖／記者李毓康攝）

小禎憑靠自己的努力闖蕩演藝圈，表面雖開玩笑跟爸爸喊話「可以嘗試打一些電話」，但她說其實出道到現在，很少和爸爸同框工作，「我上的第一個節目也不是他的，而且我們極少再上他的節目，除非有宣傳，我們對這件事很有默契，有一些是需要避嫌的，我也不希望是這樣，當然會希望靠自己努力。」胡瓜也看見小禎成績備感欣慰，「他們都是獨立個體，反正就自由發展，但是有什麼問題，可以來請教我。」

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▲胡瓜從不干涉兒女事業。（圖／記者李毓康攝）

此外，先前胡瓜被爆已將6億房產分配好給小禎與胡釋安，今3人談及這個問題，小禎澄清：「（新聞）看到也嚇一跳，看似詳細，但就沒有一個是對的，所以我們今天是來宣佈，我們2個要退休了，希望瓜哥能夠在演藝圈繼續苦幹實幹。」而小禎、胡適安目前住的信義區大樓即將在3年後配合都更，即便胡瓜曾經跟他們談過財產分配，也因為此事卡關，被問到有無可能再置產？他笑說：「我年紀那麼大了，對我來講投資，手上的東西能處理就已經不錯了。」