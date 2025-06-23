37歲劉亦菲「穿上睡衣曬美照」飄出仙氣！　網全看暈：美出新高度

記者顧齊祐／綜合報導

37歲中國女星劉亦菲，有「神仙姐姐」的美名，出道超過20年依然人氣不減。近年來，她憑藉《夢華錄》、《去有風的地方》、《玫瑰的故事》等熱播劇持續吸引話題，人氣居高不下。近日，她罕見於社群平台分享睡衣美照，展現慵懶又高雅的魅力，引發粉絲熱烈討論。

▲劉亦菲出道超過20年，人氣依然居高不下。（圖／翻攝自Instagram／yifei_cc）



劉亦菲20日晚間透過Instagram分享一系列美照，而其中一張照片中，只見她放下一頭秀麗長髮，身穿白色連身睡衣，睡衣上點綴著精緻玫瑰花圖案，腰部搭配綁帶設計凸顯纖細腰身，展現窈窕的身材曲線。她的臉上搭配精緻妝容，神態慵懶卻充滿魅力，整體散發出高雅氣息。

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▲劉亦菲身穿白色睡衣，散發高雅氣質。（圖／翻攝自Instagram／yifei_cc）



這組照片未附上任何文字，依然引來粉絲熱情留言。網友紛紛在留言區讚嘆「又是被美貌折服的一天」、「簡直太有女人味了」、「穿睡衣的樣子都這麼美」、「神仙姊姊這是要美出新高度啊」、「怎麼連睡衣都能穿出高級感」、「仙女跟凡人的差別」。