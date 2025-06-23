金曲獎頒獎嘉賓出爐！　張清芳領軍「超狂陣容」一次看　

▲ 張清芳將擔任頒獎嘉賓。（圖／台視提供）



記者翁子涵／台北報導

《第36屆金曲獎頒獎典禮》將於28日在台北小巨蛋登場，今（23日）公布頒獎嘉賓陣容，包含9m88、J.Sheon、Karencici、Panos A. Panay(美國國家錄音學院主席)、千田愛紗、王若琳、李玖哲、李權哲、邱淑蟬、孫盛希Shi Shi、張清芳、曹雅雯、陳明章、陳星翰、曾敬驊、黃妃、頑童MJ116、舞思愛Usay Kawlu、蔡振南、盧廣仲、麋先生MIXER、羅時豐等人都將一同參與一年一度的金曲盛會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 羅時豐、李玖哲都是頒獎嘉賓。（圖／台視提供）



歌壇「東方不敗」張清芳睽違多年回歸金曲舞台，將以頒獎嘉賓身分登場，她表示：「金曲獎是亞洲音樂的指標，典禮更是全亞洲人觀看學習的聖典，能再度上台感到無比榮耀，這也表示我還年輕！」也鼓勵年輕創作者：「勇敢做自己，從生活與人生經驗中尋找創作靈感，將作品當作情緒抒發的出口。」

金曲歌王李玖哲回憶起過去坐在台下等候獎項公布的那一刻的緊張情緒，笑稱：「也是提醒我很久沒入圍啦，哈哈！」這回擔任頒獎嘉賓也做足準備：「怕自己中文不好念錯字，得知要當頒獎人之後，我就把入圍者名字練習超過100遍。」談及摯友方大同，感性表示：「看到他入圍很多項很替他開心、驕傲，相信他在天上也一起參加這個盛宴，他的音樂會永遠都在。」

「嘻哈天團」頑童MJ116於月初帶著新專輯《OGS》正式回歸，也將合體擔任本屆金曲獎頒獎嘉賓，直呼：「很開心，而且這次是真的正式合體！希望大家也多多支持我們的新專輯。」也藉此和所有的入圍者道賀：「入圍就是肯定，代表我們做的音樂被大家關注看見，好好享受這些時刻。」

曾獲得第25屆金曲獎「最佳樂團獎」的麋先生今年將以頒獎嘉賓身分站上舞台，為此感到榮幸：「主角是所有的入圍者，我們的任務就是別吃螺絲，為大家好好服務。」談到今年「最佳樂團獎」的激烈競爭，麋先生也透露入圍的多是熟識多年的老朋友，開心坦言能在這個階段一起創作音樂，「我們都已經是『最佳樂團』了！」

