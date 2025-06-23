田馥甄開唱哽咽吐心聲！　下秒突衝觀眾席抓「詐騙仔」

▲田馥甄移師高雄開唱。（圖／何樂音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

天后田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，第三站來到高雄衛武營戶外劇場續唱，除了早已完售場內人潮站滿滿，沒有買到票的人直接聚集場外聽漏音，兩天都吸引數千名粉絲守在外圍公園聆聽同樂，她不忘對漏音仔們開玩笑：「你們爽不爽？」笑稱要去拿抖內箱來收費。對於高雄，她有一份特殊的情感：「高雄這片土地的人很可愛，幾年前的演出，因為無常地震、疫情延期，讓我的生命增添很不一樣色彩與增加了很多故事，也讓我生命更豐富，所以我很感謝高雄這片土地。」

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▲田馥甄開唱哽咽。（圖／何樂音樂提供）



田馥甄透露從當年演唱會，到這次田調高雄場宣佈，都有粉絲來留言「馥甄，高雄永遠等你。」講到這段打氣的訊息，她當場難掩情緒哽咽：「雖然我們是住在都市，時間、腳步都比較快，但只要願意打開自己的五感、心的覺知，我相信城市的每一隅，都是很美的風景，就像今天一樣。」特別選唱〈口袋的溫度〉這首歌來傾訴與高雄這份特別的情誼。

田調演出讓歌者能用近距離方式話家常，翻唱方大同〈才二十三〉時，田馥甄提問現場有沒有23歲的朋友，看到台下大批粉絲舉手，她直接走下階梯衝進人群抽驗身份證，當場抓包有一位粉絲說謊，她撂下：「當眾說謊耶！下次不要詐騙喔。」另一位23歲粉絲則表示對於未來很迷茫，她以過來人經驗分享：「我23歲也是活得懵懵懂懂，很幸運可以站在舞台上跟著兩位很好的姊妹一起唱歌了，真的是一轉眼，提醒著我們更珍惜現在。」但話鋒一轉：「我告訴你，42歲很棒，因為四十不惑，我不迷茫囉！」這對話笑翻全場。

好姐妹Selina、Ella選在22日帶著家人們前來聆聽支持，田馥甄當場在台上告白：「感謝上天的恩賜，我們從一路懵懵懂懂，到現在感情越來越濃烈、越來越相愛、謝謝妳們、謝謝老天爺。」演唱會尾聲唱到田調主題曲〈一二三〉時，她帶領著全場大聲唱和，更把氣氛炒到最高，邀約場外的漏音仔也同樂合唱，形成了場內、場外大PK的有趣橋段，她甜言放送：「不管是場內或外面，你們都在我的心裡面。」下站將移師屏東恆春聯福磚窯繼續田調。

