Suga剛退伍大手筆捐50億給醫院！　週末陪自閉兒童彈吉他：我很感激又幸福

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣偶像Suga日前剛退伍，23日就傳來他捐給世福蘭斯醫院韓幣50億元（約台幣1.25億元）的善行，他與醫院合作開設「閔玧其治療中心」，目的在於幫助自閉症患者，提供語言、心理、行為等各方面治療，為此，他在3月到6月之間的週末抽空與自閉症孩童見面，親自彈奏吉他，透過音樂陪伴小朋友，掀起一陣輿論熱議。

▲Suga剛退伍大手筆捐50億（約台幣1.25億）給醫院。（圖／翻攝自世福蘭斯醫院）



延世大學附屬的世福蘭斯醫院於23日宣布啟動「閔玧其治療中心」，天團BTS成員Suga捐出50億元支援中心，給予臨床實驗開展多元化的相關計畫。據報導，他從去年底（2024年）就開始洽談治療中心設立計畫，利用Music（音樂）、Interaction（互動）、Network（人際網絡）、Diversity（多元共融）一共4個英文單字結合音樂元素的社交性團體訓練並命名為「MIND」企劃。

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▲Suga週末會抽空陪自閉兒童透過音樂表達心情。（圖／翻攝自世福蘭斯醫院）



為此，Suga從3月到6月的週末會親自與自閉症孩童見面，彈奏著吉他透過音樂互動，幫助孩子們更自然地表達情緒。據報導，「閔玧其治療中心」預計在9月完工，並正式擴大開設更多常規課程，包含自閉症患者及其他發展障礙患者，提供包含音樂社交性訓練在內的多樣化治療方案。

▲Suga與醫院共同合作「「閔玧其治療中心」。（圖／翻攝自世福蘭斯醫院）



Suga表示：「過去7個月裡，與千根雅教授一起準備計畫，並以公益活動通過音樂表達出心情，深刻感受到音樂是表達內心與可以跟世界溝通的重要管道。」他也說到：「在參與和自閉症孩子一起治療的過程中，我很感謝也很幸福。」希望可以持續給予更多孩子應援。