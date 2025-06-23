張清芳罕同框19歲帥兒！　被告白「始終保持真誠」母子真情對話惹噴淚

記者孟育民／台北報導

《TVBS看板人物》日前邀請「歌壇東方不敗」張清芳，及大兒子Nathan一同接受主持人方念華專訪，這次張清芳睽違15年再度推出全新單曲，表示這次是為了醫院發起六億元的公益募款計畫。談起大兒子Nathan，張清芳笑稱他是「從小就讓我最愛，然後最氣的那一個」，但隨即驕傲補充「現在也長得最高、最帥！」





▲張清芳（中）攜大兒子Nathan（右）登上《TVBS看板人物》，左為主持人方念華 。（圖／TVBS提供）

當主持人方念華問起Nathan最喜歡媽媽的哪首歌時，他一時想不起歌名，只笑著說：「就是她每次演唱會結束會唱的那首歌。」張清芳立刻在一旁接唱〈燃燒一瞬間〉，Nathan點頭笑說：「對！就是這首！」他回憶每次演唱會尾聲，看到金色彩帶從空中灑落的那一刻，總讓他感到震撼不已，「那畫面真的很漂亮」。

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Nathan認為，張清芳最與眾不同的地方是「始終保持真誠不做作，無論是接受訪問還是站在舞台上，這也是為什麼她的粉絲喜歡她的原因」，讓張清芳不禁既感動又開心笑回「你怎麼平常不跟我講這些呢？」

▲張清芳母子互動真實又感人 。（圖／TVBS提供）

張清芳談起先前重返舞台的經驗，演唱會上粉絲的熱烈回應也讓她當場真情落淚，感動直呼：「原來我都還在你們（粉絲）的生活裡！好像從來都沒有離開過。」她回憶起歌唱之路感性地表示，當初從一個默默無名的小女孩，一路到變成家喻戶曉的歌手，「這一路我得到的太多了，太多掌聲、太多注意、太多讚美」，也因為如此，她始終心懷感恩，並希望盡全力回饋社會，不論是在疫情期間，為醫護人員義唱打氣。

▲張清芳重返歌壇 。（圖／TVBS提供）