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柯震東合體春風頒獎！台北電影節典禮「7組嘉賓超狂」陣容全公開

記者黃庠棻／台北報導

2025年第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日盛大舉行，今（26）日公布第二波頒獎嘉賓名單，橫跨影視、音樂、評論與技術領域，陣容華麗、話題十足。

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓楊采妮。（圖／台北電影節提供）

象徵影展最高榮耀的「百萬首獎」將由香港導演張之亮與演員楊采妮共同揭曉。兩人曾於電影《自梳》中攜手合作，本次將於北影舞台重聚，此外，楊采妮亦曾執導電影《聖誕玫瑰》，該片由張之亮擔任監製，兩人延續多年來的創作緣分，再現昔日光影默契，別具意義。

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▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓，導演張之亮。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓，導演張之亮。（圖／台北電影節提供）

本屆「卓越貢獻獎」將頒發給長年深耕影評領域的張昌彥，並由同為資深影評人、亦曾獲此殊榮的黃建業擔任頒獎人，象徵影評同儕之間的專業致敬與長久情誼。

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓黃建業。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓黃建業。（圖／台北電影節提供）

今日揭曉的七組頒獎嘉賓亦各具亮點。以《白衣蒼狗》入圍最佳男配角的春風（洪瑜鴻），將與柯震東搭檔揭曉聲音設計與最佳新演員兩項獎項；柯佳嬿與金曲歌后蔡健雅則將攜手公布最佳配樂與最佳男配角，展現影視與音樂的跨界魅力；林辰唏與程予希將聯手頒發最佳剪輯與最佳紀錄片。

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲柯震東、春風合體頒獎。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲蔡健雅、柯佳嬿合體頒獎。（圖／台北電影節提供）

最佳視覺效果與最佳攝影將由今年的「非常演員」劉奕兒與蔡凡熙共同揭曉；去年以《周處除三害》獲得最佳男配角的李李仁，則將與本屆「非常演員」鍾欣凌一同登台，頒發傑出技術與最佳女配角兩項榮譽。

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲劉奕兒、蔡凡熙合體頒獎。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲李李仁、鍾欣凌合體頒獎。（圖／台北電影節提供）

導演馬志翔將與以《小雁與吳愛麗》入圍最佳女主角的夏于喬一同揭曉最佳編劇獎；最佳男主角則由北影影帝王柏傑與傅孟柏聯袂頒發。七組嘉賓涵蓋世代與領域，不僅展現影壇多元風貌，也為典禮增添更多期待焦點。

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲馬志翔、夏于喬合體頒獎。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節典禮頒獎嘉賓。（圖／台北電影節提供）

▲王柏傑、傅孟柏合體頒獎。（圖／台北電影節提供）

本屆典禮亦邀請影壇實力派演員于子育擔任表演嘉賓，睽違多年再度於典禮舞台開口演唱。自2020年於金馬獎演唱《孤味》主題曲後，她特別選唱三部女性主題電影的代表歌曲，並結合逾30部描繪女性經驗的影像片段，帶來一場視覺與聽覺交織的動人演出。

▲第27屆台北電影節頒獎典禮表演嘉賓于子育。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節頒獎典禮表演嘉賓于子育。（圖／台北電影節提供）

于子育表示，這次演出不僅是對經典的致敬，更是作為演員重新詮釋歌曲的一次挑戰；透過表情、眼神與聲音說故事，讓每一首歌都成為觀眾心中某段記憶的延續。她也形容這場表演是一封獻給所有影人的情書，從「揭開下個十年的序章」到「未完待續的旅程」，以歌聲致意，向每位走在電影路上的創作者獻上敬意。

▲第27屆台北電影節邀請2021年「非常新人」韓寧擔任典禮配音。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節邀請2021年「非常新人」韓寧擔任典禮配音。（圖／台北電影節提供）

延續台北電影節邀請演員為典禮播放影片進行配音的傳統，今年特別邀請2021年「非常新人」韓寧擔任典禮配音。首次接下正式典禮配音任務的她坦言備感壓力，需掌握語速、節奏與語調變化，在莊重與自然之間取得平衡。錄音當天，她不斷調整聲線與能量，甚至透過想像自己站上典禮舞台進行朗讀，以進入情境。她笑說過程中雖然 NG 頻頻，卻也因此更認識聲音傳遞的細節與難度。

▲第27屆台北電影節邀請2021年「非常新人」韓寧擔任典禮配音。（圖／台北電影節提供）

▲第27屆台北電影節邀請2021年「非常新人」韓寧擔任典禮配音。（圖／台北電影節提供）

相較過去以演員身份為角色配音，這次完全仰賴聲音傳達典禮氛圍，讓韓寧對聲音表演有了嶄新體會，坦言「聲音跟身體是一體的，就像演戲時角色在奔跑，我會在錄音室真的跑起來，才能還原那個氣息與狀態。」

韓寧表示，這段經歷讓她學習如何用聲音精準說故事，也啟發她未來挑戰專業配音工作的興趣。第27屆台北電影節頒獎典禮將於7月5日於台北市中山堂隆重登場，眾星齊聚、焦點匯聚，一同見證今年台灣電影的榮耀時刻。

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