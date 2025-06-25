6月25日星座運勢／水瓶桃花旺！獅子座進財在即 巨蟹買彩券有機會
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：轉換一些態度
感情：桃花多人緣旺
財運：可賺些許小錢
幸運色：櫻桃粉
貴人：天秤
小人：獅子
工作：主動當和事佬
感情：坦然接受結果
財運：設好停利停損
幸運色：深棕色
貴人：天蠍
小人：雙魚
工作：找回最初鬥志
感情：平淡才是真情
財運：財運陷入低迷
幸運色：原木色
貴人：雙魚
小人：金牛
【土象星座】
工作：活潑增進人際
感情：對象再多觀察
財運：花費貨比三家
幸運色：海藍色
貴人：魔羯
小人：天蠍
工作：會有貴客來訪
感情：智慧化解衝突
財運：正偏財運提升
幸運色：西瓜紅
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：聆聽同事想法
感情：享受獨自生活
財運：精進財金知識
幸運色：葡萄紫
貴人：處女
小人：魔羯
【水象星座】
工作：進步在於勇氣
感情：看淡一些事情
財運：可買彩券小玩
幸運色：珊瑚橘
貴人：金牛
小人：射手
工作：提升個人風度
感情：經歷才有成長
財運：成功賺得利益
幸運色：咖啡色
貴人：雙子
小人：牡羊
工作：分辨眼前情勢
感情：多加主動關懷
財運：持續收入增加
幸運色：淺灰色
貴人：牡羊
小人：金牛
【火象星座】
工作：成績持續成長
感情：用心準備驚喜
財運：有望翻紅出清
幸運色：藍綠色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：過於執著細節
感情：收穫甜蜜感情
財運：進財指日可待
幸運色：金箔色
貴人：獅子
小人：處女
工作：先求有再求好
感情：解開彼此誤會
財運：留意支出過多
幸運色：冰晶色
貴人：射手
小人：雙魚
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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