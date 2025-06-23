媽媽群常見題「生小孩後不後悔？」　女星：結果大家幾乎都異口同聲

記者劉宜庭／綜合報導

藝人林可彤昨（22日）在社群上大吐媽媽心聲，直言媽媽們很常出現的一個話題就是：「生小孩後不後悔？這件事！」不少媽媽竟然異口同聲地說：「結婚比較後悔！生孩子不後悔！」但她笑說，自己最近卻越來越感受到育兒的疲憊感，甚至坦言：「生孩子也蠻後悔的耶！」

▲林可彤經常在社群網站分享生活點滴。（圖／翻攝自林可彤臉書）

林可彤分享了日常的一段小插曲，表示有天正在煮飯，兒子嫌抽油煙機太吵希望可以關掉。她好言相勸表示：「關掉會臭，對媽媽的鼻子不好。」沒想到兒子轉身就說「那把門關起來好了」，並在她來不及阻止前直接把門帶上。她無奈自問：「其實孩子是不是大半生都不會為父母著想啊？等我病得要死的時候才會可憐我？走了以後才會懷念我…。」

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林可彤甚至引用一位長輩的話：「孩子就分四種！討債、還債、報恩、報仇。」讓她直呼：「聽了好害怕。」此外，她還分享了一則與兩位兒子的「財務糾紛」，透露花了200元讓兩個孩子玩刮刮樂，沒想到竟意外刮中500元，她詢問孩子是否能還她本金，沒想到兒子Adam堅決拒絕，還理直氣壯說要把錢存起來。

林可彤說：「我說我小時候打工錢都會給我爸爸耶！因為小朋友又不懂花錢？」結果Adam回應：「那你需要再跟我說，我先存起來！」讓她哭笑不得地直問：「你們是來報恩還是報仇的啊？」在貼文最後，她語帶無奈寫下：「媽媽心累，本週我找不到我的母愛」，還透露小兒子班級下週將停課，不禁崩潰大喊：「天要亡我啊！」

貼文一出，勾起不少網友心中共鳴、紛紛留言「越大心臟要越大顆！記得多愛自己！」、「我老公也說過我兒子是來討債的」、「我都跟人家說我兒子是冤親債主，每每看妳分享育兒心得，很有同感」、「媽咪的日常真是偉大啊，覺得心累依舊茫碌，覺得害怕依舊勇敢。」，也有過來人勸「只有自己愛自己最實在，那些孩子兒時講過的甜言蜜語，懂事後不復存在，媽媽自己偶爾拿出來回味，並安慰自己繼續撐下去吧」，意外引發一陣熱議。