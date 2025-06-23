台YTR泰國老司機爆是詐騙犯！「粉絲帳戶慘遭凍結」　本人回應了

▲Joe在YT上主要介紹泰國人文風情，更有不少老司機行程特輯，訂閱數約2萬餘人，但其最高觀看次數曾多達30萬點閱。（圖／翻攝自JoeCoolFun YT）

圖文／CTWANT

在YT上擁有2萬餘訂閱、專門介紹泰國人文風情、探訪老司機路線的「Joecoolfun」，被控以10%至15%的優惠利息向粉絲借錢，作為幫人辦理泰國養老簽證的財力證明，孰料粉絲匯款後卻遲遲無法收回借款和利息，更因此發現45歲的Joe、本名張加中，一再「挖東牆補西牆」，指使其他粉絲將款項轉至原先遭詐粉絲的帳戶內，害粉絲帳戶因此遭到警示凍結。

A先生受訪時表示，去年5、6月的時候，因為要去泰國玩，臨行前在YT上搜索泰國攻略，意外發現Joe的頻道，被他一口流利切換的中英泰文切換吸引，加上他所介紹的泰國人文美食風情主打在地、小眾化，更推出不少老司機路線等，因而開始關注他的頻道。

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A先生注意到Joe的YT主頁放上自己的IG和私人Line連結，好奇心驅使下加了Line，因此確認Joe所附上的Line就是他本人，因此開始與Joe閒聊，過程中2人越聊越投機，除了分享生活外，Joe也開始介紹他的工作，2人也曾視訊聊天，就連去泰國旅遊時，還在當地與Joe碰面遊玩。

2人聊了1個月左右的時間後，Joe向A先生表示，他平時主要在幫人申請泰國的養老簽證，只是要申請養老簽證需附有財力證明，客戶的帳戶內需有指定金額泰銖才能順利申請養老簽證，但他的客戶一時沒有這麼多泰銖，希望能向他調度現金，後續還錢時也會給予10至15%的利息。A先生評估後答應借錢。

A先生將錢借出後，後續詢問Joe大約哪時候可以還錢，Joe先出示一張匯款證明，表示自己已將款項匯出，可能因國際匯款問題而有時間差，希望A先生再等看看，然而A先生遲遲未收到款項，再次詢問Joe，他卻表示因台灣的銀行不收款他所轉帳的銀行等理由來拖延匯款，且Joe一再以各種理由推託還款，讓已匯出22萬的A先生驚覺自己疑似遭詐，上網查詢後竟發現還有其他人和自己有類似經歷，怒向Joe對質，原本還每天聊天的Joe卻開始不讀不回，但其YT影片卻仍在持續更新上架。

▲Joe起先願意與粉絲視訊，甚至和粉絲一起在泰國遊玩，孰料當粉絲要求他還錢時，卻開始不讀不回、直接消失。（圖／當事人提供）

而A先生後續與其他受害者聯絡上後，也進一步發現Joe騙人的話術百百種，除透過養老簽證騙錢以外，Joe也向其他被害人表示，有認識的廠商能以優惠價購買相機，詢問「要不要認購」，只要認購價格優惠，「自用或賺匯差都好」，孰料錢轉出後卻遲遲無法收到相機，詢問Joe能否退款，對方爽快答應，不斷強調已經在處理，但至今也收不到錢。

▲A先生出面怒控Joe以辦泰國養老簽證，客戶缺少泰銖做為財力證明，向他們調度資金，並承諾給予10至15%的優惠利息，卻遲遲無法還款才意識到遭詐。（圖／黃威彬攝）

A先生指出，還有人遇到Joe熱情表示自己認識Trip客服，可以拿到優惠住宿機票，當被害人如期匯款，興高采烈地前往機場準備Check in時才發現Joe所說的便宜機票「根本不存在」，其所給予的截圖全是假的，所謂的Trip客服疑似全為Joe一人自導自演，讓他氣炸。

▲粉絲怒向Joe質問，僅得到Joe跳針回復，「我會處理，請等我」。（圖／當事人提供）

然而最慘的還在後頭，A先生表示，Joe疑似不堪粉絲們不斷催債還款，竟以同樣的手法向不知情的新粉絲詐取錢財，以1000元至3000元不等之價格，要求粉絲匯至原先早已遭詐的粉絲帳戶內，直到不知情的新粉絲也因Joe遲遲未還款，驚覺遭詐，憤而報警提告，造成原先被騙催債的粉絲名下帳戶因此全數遭到凍結，讓大家是又氣憤又無奈。

對此，Joe回應：有請律師了解及處理中，謝謝。

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