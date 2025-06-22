陳乃榮獻唱許瑋倫遺作！　不捨吐心中遺憾

▲陳乃榮今晚帥氣開唱。（圖／Heartbeats Production提供）



記者翁子涵／台北報導

陳乃榮今（22日）於NUZONE舉辦陳乃榮《未完待續》演唱會，睽違多年再度舉辦個人專場，將17首私密歌單，分為七大篇章呈現，開場他選擇〈一起散步吧〉作為序曲，其中〈光芒〉格外動人，是陳乃榮早年寫給許瑋倫的作品，他惋惜地說：「但還沒錄完，她就走了。」

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▲▼陳乃榮演唱多首歌曲。（圖／Heartbeats Production提供）



唱到〈妳〉時，他笑說：「這首是老婆指定一定要唱的，而且只能用純木吉他。」事實上，為了準備這場演出，陳乃榮早早投入練團、強化體能，不只苦練唱功補肺活量，每天運動不間斷。他更一肩扛起音樂總監的重任，事必躬親、日理萬機，從音樂設計到細節安排一手掌控，對自己要求極高，他透露：「有時練完團都累到虛脫，是老婆天天煲湯給我補身，才讓我今天站得穩、唱得久。」



在「親情」段落，他再度自彈自唱〈殘陽〉，畫面感濃烈，情緒沉澱後接連帶出主題曲〈未完待續〉與〈如果沒有你我想我已經陣亡了〉，字字句句誠懇寫實，不少觀眾已紅了眼眶。



安可曲〈短歌行〉與〈召喚獸〉收尾，全場合唱震撼落幕，他走到舞台最前方，陳乃榮望著台下滿場觀眾，語氣堅定說：「我想這場不只是演唱會，是我想留給我人生的一個里程碑，也希望你們的未完待續，都能繼續下去。」

