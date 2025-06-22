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米可白曬「孫綻下廚照放閃」　甜誇：今天有福了！

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白和孫綻在去年8月大方認愛，但在今年4月傳出因「水電費」鬧分手，不過後來小倆口在社群上同框，破除分手傳言，今（22）日她更透過IG限動曬出男友的做菜視角照放閃，畫面曝光後再度掀起討論。

▲米可白（圖左）、孫綻交往中。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）

▲米可白（圖左）、孫綻交往中。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）

透過米可白在限動PO出的影片可見到，男友孫綻正在廚房忙著準備晚餐，畫面中可見切好的玉米，以及一碗已切好的食材。米可白溫馨表示：「今天有福了，我追劇～你煮飯。」並透露晚餐菜色包含鳳梨苦瓜雞湯、鹹蛋苦瓜、泰式海鮮以及鵝肉，可見孫綻的廚藝不凡，用心程度令人稱羨。

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▲米可白（圖左）、孫綻交往中。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）

▲米可白曬孫綻做菜視角。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

事實上，米可白與孫綻因為合作戲劇《追分成功》擦出愛火，但在今年4月爆出分手，且爭吵導火線疑因女方忙著拍戲而逐漸疏離，雙方私下還為了房租、水電費而爭吵。對此，米可白當時透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，強調「感情一直以來就都是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。 」如今兩人不時公開放閃，掀起外界討論及關注。

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米可白孫綻放閃

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