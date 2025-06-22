樂天Dora打破沉默再發聲！　「IG連2天PO限動」5字洩近況

記者王靖淳／綜合報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著判決書被挖，她已經將近一個月的時間神隱社群，昨（21）日突然打破沉默在IG連續發布兩篇限動，今（22）日再度更新近況，並附上5字內容。

▲Dora。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

透過Dora最新發布的限時動態可見到，畫面中是一盤色澤鮮明的紅燒肉，表面透出光亮醬汁，且肉塊切的厚實分明，上面還有幾片蔥花。Dora在文中附上「推薦」及「超好吃」的註解，表達自己對這盤料理的高度評價。事實上，Dora昨（21）日才在限時動態中連續發布兩張玩偶照，並在照片中附上泡泡、椰子及沙灘等表情符號，如今又曬出美食特寫，再度引發熱議。

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▲Dora分享美食特寫照。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）

據了解，Dora目前工作全面停擺，在介入富商婚姻的風波爆出時，就緊急取消高雄龍舟錦標賽工作，當時對外說明是因為「身體狀況不佳」，不過接下來連續兩周都缺席樂天的應援活動，7、8日依舊持續神隱。為此樂天官網表示：「女孩出席可能依身體狀況、個人行程等原因調整，依實際出勤為準。」至於請假相關問題，經紀人則說：「私人事務不予回應。」

▲▼Dora更新近況。（圖／翻攝自Instagram／dodo.ra_h）