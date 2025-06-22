筠熹遭愛犬咬傷臉！　曬濺血照「差點傷到眼球」破相急停工

記者蔡宜芳／綜合報導

樂天女孩特級副隊長筠熹家中有兩隻愛犬「胖丸」和「旺寶」，她22日突然曬出濺血照，透露被狗狗咬傷了臉蛋，也臨時向球團告假，直呼「差一點點傷到眼球」。

▲筠熹自己養有兩隻愛犬。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）

筠熹透露，她在跟家中愛犬玩耍時，不小心被狗狗咬到了臉部，目前傷口已經處理完畢，「今天球賽臨時告假，讓你們特地來的人撲空了。」由於傷口接近眼睛，醫生建議她縫合處理，不過筠熹也坦言自己正在掙扎中，「我怕一個禮拜都會醜醜，所以我還在思考。」

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▲筠熹被愛犬咬傷。（圖／翻攝自Threads／yuhi_0927）

筠熹說，差一點點就要傷到眼球，算是不幸中的大幸。不過，她也輕鬆看待這場意外，「養狗人的必經之路終於也被我遇到了，甚至葉舒華臉上受傷妝的這波流行，應該屬我最早跟上，然後最寫實吧（畢竟是真傷）。」強調自己會盡快痊癒，回到球場與粉絲見面。

▲筠熹因傷臨時告假。（圖／翻攝自Threads／yuhi_0927）

此外，對於被質疑「是真的受傷嗎」，筠熹也正面反擊，直言：「每次就是會有這種不是我粉絲的人講這種奇怪的話，但我大概知道他要引導什麼風向。」筠熹強調，自己幾乎每天都在工作，根本沒時間做其它事，「到底是什麼樣的狀況，會讓你覺得我真的受傷嗎？真的是要好好聊天欸。」

▲筠熹回應酸民。（圖／翻攝自Instagram／yuhi_0927）