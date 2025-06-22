蹦闆被孫生酸大頭症反嗆：你不夠格！　《拳願2》爆衝突內幕曝

記者王靖淳／綜合報導

格鬥實境節目《拳願之星》第二季宣布回歸，參賽陣容包含網紅孫生、蹦闆、鄧佳華、瑋哥及孫安佐，不過卻傳出孫生及蹦闆在錄影過程中發生衝突，孫生昨（21）日更在IG限動發文嗆蹦闆大頭症，為此蹦闆反擊了！

▲孫生（圖左）、蹦闆。（圖／翻攝自Instagram）

根據《TVBS娛樂頭條》報導，孫生在錄影時主動和蹦闆互動，蹦闆因不熟對方而保持距離，最終因孫生脫口「你幹嘛好像很大牌」引爆雙方爭執，蹦闆事後將酬勞退還主辦單位，並決定不再參與錄製。為此，孫生在IG限動標記蹦闆的帳號，並且不滿表示：「從沒看過錄節目這麼高姿態的，劇本也不照演，全場全部人等你一個，頭大症跟大頭症你一次滿足，你好棒啾咪。」

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▲孫生控蹦闆大頭症。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

針對被孫生指控大頭症，蹦闆在IG限動直率地表示，自己在節目中與孫生並不親近，因此無意裝熟，「你要蹭別蹭我這，上節目不想跟你裝熟，也沒必要跟你裝熟，這個叫大頭症？ 」蹦闆進一步指出，孫生和共同好友本本見過面，但他仍認為自己和對方連朋友都稱不上，「我不喜歡落井下石，但你不夠格跟我叫板。」

▲蹦闆轟孫生不夠格。（圖／翻攝自Instagram／1988.bomb）

事實上，孫生因捲入性騷擾事件，長達一段時間工作全面停擺，最近宣布加入《拳願》拚復出。主辦方秋偉先前接受《ETtoday星光雲》訪問時，透露雙方在年初就已接觸，孫生此次是擔任評審，不會真的上場打鬥。至於為何邀請孫生，秋偉表示：「之前蹦闆來看我們的比賽，我就問他最想揍一個人想揍誰？他就說孫生，其實是好幾月前就找他了，錄影的過程中感覺他有點傷心，也有委屈，但我們就中立。」