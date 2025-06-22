同梯弟弟搶著跟他外出　TEEN TOP創造「老么變大哥」：軍中薪水全部花光了

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代團TEEN TOP老么創造（崔鐘顯）退伍後首場見面會，21日晚間與台灣ANGEL（TEEN TOP粉絲名稱）共度綻放時刻。他展現能文能武的全方位實力，更在安可環節選唱吳克群經典情歌〈為你寫詩〉，而剛退伍的他，深陷於當兵回憶中，自爆「軍中薪水全部花光了」，原因逗得粉絲大笑。

▲TEEN TOP創造寵粉學中文「要確耶」。（圖／ FU Entertainment、DJB提供）



創造許久沒有登台演出，退伍首站留給台灣，談起原因，他表示：「因為之前在台灣表演過，想延續當時的感覺，所以選擇在台灣。」他入境隨俗和大家分享新學的中文詞「要確耶」，活動上用台語高喊：「我回來了！」令全場陷入瘋狂。

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退伍1個月多，創造透露當兵期間，由於自己從隊內老么變成軍裡的大哥哥，申請外出時經常請同梯喝咖啡，使得荷包大失血，搞笑說：「我在軍中的薪水都不見了。」

▲▼TEEN TOP創造爆笑自爆軍中薪水全部花光了 。（圖／ FU Entertainment、DJB提供）



進入演出環節，回歸本業的創造，以solo單曲〈Rose〉和4名舞者帥氣登場，立刻引發全場尖叫，隨後帶來抒情歌〈Hurting u〉又讓滿場ANGEL聽得如癡如醉。最後他驚喜選唱吳克群的〈為你寫詩〉，全場再度陷入瘋狂，他相當寵粉連唱兩次〈為你寫詩〉跟ANGLE一起大合唱，最後用久違的大合照為見面會畫下完美句點。