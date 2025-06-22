郭靜唱一半突激動哽咽！　強忍情緒獻唱「已逝摯愛」

▲郭靜身穿雪白長裙開唱。（圖／寬宏藝術提供）



記者翁子涵／台北報導

郭靜出道18年，昨（21日）在台北Legacy舉辦「天亮之前 演唱會」，一連演唱22首歌曲，除了首唱新歌〈最漫長的告別〉，更加碼點歌環節，滿足全場歌迷，一開場，郭靜身穿一襲雪白長裙亮相，仙氣十足，演唱〈一個人彈琴〉、〈本來〉、〈單身美好〉、〈離開〉四首歌曲，傳遞在感情中獨自一人承受的落寞、傷感與堅強，引全場共鳴。

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▲▼郭靜特別編排「遺珠之憾」曲目。（圖／寬宏藝術提供）



郭靜特別編排「遺珠之憾」曲目，演唱〈回憶的閣樓〉、〈總算我們也愛過〉、〈愛情訊息〉、〈你的香氣〉，盼這次演唱會結束後，歌迷都能聽見自己想聽的歌，郭靜也將Legacy化身KTV包廂，演唱她私下到KTV會點的歌，重新演繹〈Forever young〉、〈大眠〉、〈我很好騙〉，為這三首歌帶來全新面貌，她也不忘把握機會與台下歌迷互動，邀請歌迷演唱到KTV必點歌曲，而歌迷也大方展現好歌喉，令台上的郭靜驚艷不已，一來一往有趣互動，笑翻全場。



演唱會接近尾聲，郭靜獻唱今年5月推出的新歌，為離世愛貓所寫，講述離別的歌曲〈最漫長的告別〉，同時，這也是歌曲推出以來，首度在公開場合演唱，歌曲傳遞無限思念與深厚情感，郭靜在台上難掩情緒數度哽咽，她表示，這是第一次現場演唱這首歌，希望獻給所有在天堂自由奔跑的靈魂，全場歌迷彷彿跟著郭靜，一同感受這段深刻且令人動容的情感。

演唱會最後，郭靜再度回到舞台上，小魏魏嘉瑩也從台下觀眾變身嘉賓，兩人合唱台語歌曲〈舞女〉、〈傷心酒店〉，郭靜更加碼開放點歌環節，演唱〈知道〉、〈陪著我的時候想著她〉、〈嫁妝〉、〈聊天〉等，她感性表示：「再漫長的黑夜都會有天亮的時候，曙光出現就會充滿希望，不要害怕，只要記得，下一個天亮會帶來最美好的消息，感謝台下每一位歌迷，希望很快會再見面！」

