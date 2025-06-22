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薔薔、高嘉瑜互換造型！　崩潰喊「我人生最大恥辱」連續鬥嘴笑翻

記者張筱涵／綜合報導

藝人薔薔與立委高嘉瑜近日一同登上《女人我最大》錄影，在節目上進行「互換穿搭挑戰」，幕後花絮中，兩人互相吐槽，場面火藥味十足又笑料百出。

▲▼薔薔 高嘉瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／女人我最大）▲▼薔薔 高嘉瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／女人我最大）

▲薔薔和高嘉瑜互換裝扮。（圖／翻攝自FACEBOOK／女人我最大）

高嘉瑜穿上薔薔平日愛穿的性感裝扮，抱怨服裝「非常貼身、穿起來非常不舒服」，甚至直言「搭配這個髮型真的很像菜市場的阿嬤」，並開玩笑表示：「如果薔薔平常是這樣出門，大家會以為她是從哪裡跑出來的。」

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而換上高嘉瑜甜美風造型的薔薔則氣到爆走，大喊：「我要回家，我要離開這裡！」更批評造型：「我打死不可能再穿，而且這頭髮實在太差了！」對於高嘉瑜堅持的髮型設計，她則吐槽：「我真的看不懂。」甚至開玩笑說要「FIRE她」，表示：「當女人就是要好好穿高跟鞋。」

▲▼薔薔 高嘉瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／女人我最大）▲▼薔薔 高嘉瑜。（圖／翻攝自FACEBOOK／女人我最大）

▲薔薔很不滿劉海與褲子。（圖／翻攝自FACEBOOK／女人我最大）

對於彼此穿搭的不滿，薔薔直言：「這是我人生最大的恥辱！」更爆料自己穿高嘉瑜的短褲時卡得不舒服，「我屁股很大，這一直卡到我該邊耶！」兩人你來我往的嘴炮過招讓網友笑翻，「薔薔真的不要再穿」、「吵架我最愛看了」、「薔薔的瀏海哈哈哈哈」、「好有趣的組合」、「兩個完全搭不起來的人」。

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薔薔高嘉瑜

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