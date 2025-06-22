璟宣八點檔演媽「女兒只差10歲」被說像姊妹　怒甩巴掌心疼流淚了

記者黃庠棻／台北報導

女星璟宣與何宜珊在《寶島西米樂》中飾演母女，不過兩人實際年齡差其實只有大概十歲。璟宣笑說「遇到很多人說，妳們這對母女太像姊妹，反而不像母女」。

▲璟宣（左）與何宜珊（右）在《寶島西米樂》中飾演母女。（圖／緯來戲劇台提供）

劇中，璟宣因老公無故失蹤，頓失經濟支柱的她，對房東投懷送抱，私底下的她認為自己這角色不討喜，但「女兒」何宜珊卻幫她解套「不會啦！其實這一切都是為了女兒著想」。《寶島西米樂》6月23日晚間6點起，週一至五晚間5至7點在緯來戲劇43頻道播出。



在《寶島西米樂》中，何宜珊從小看著父親製作西裝，一心想成為女西裝師，卻因為父親無故失蹤，母親又對他人投懷送抱，讓她失望的北上，拜託父親的師兄尹昭德收她為徒，讓她有機會走上女西裝師一途。戲裡的何宜珊與璟宣站在一起演母女，讓許多觀眾笑說這對母女年紀也太像了。

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▲璟宣（右）與何宜珊（左）在《寶島西米樂》中飾演母女。（圖／緯來戲劇台提供）

璟宣坦言，自己其實大何宜珊約十歲，但劇中，何宜珊是個十五歲的孩子，如果要比照她的真實生活，早婚的她，兒子現在大約是十七、八歲，要演青少年的母親也說得過去。



戲裡，何宜珊因為不滿璟宣對房東投懷送抱，兩人常一言不合吵架，璟宣表示，有次拍兩人在飯桌上吵架的戲，一開拍她說「要不要吃隨便妳啦！」然後順勢把雞腿往何宜珊的碗裡夾，導演大讚「這個外加的動作真是太妙了！媽媽就是這樣，雖然刀子嘴豆腐心，但心裡還是為孩子著想。」

▲璟宣（右）與何宜珊（左）在《寶島西米樂》中飾演母女。（圖／緯來戲劇台提供）

戲外，璟宣也常跟兒子吵架，有時候早上吵架，晚上又會問兒子要不要回來吃飯、抱抱；她說，對男友、老公哪有可能這樣，父母贏不過孩子的。排戲時，璟宣還大嘆自己角色不討喜，但何宜珊卻連忙緩頰，表示「雖然劇中自己對母親心碎、失望，但其實這母親是為了女兒著想，沒有經濟能力的她，只好在無助時去依靠另一個男人，才能讓女兒有繼續求學的環境。」

戲裡，璟宣還賞了何宜珊巴掌，拍攝前，何宜珊特別拜託璟宣盡量打「媽媽是打人專業戶，我有拜託她真的打我」。璟宣坦言壓力很大，並表示「平常如果是我被打，絕對會要求對方手下不留情。」打完後，璟宣立刻關心何宜珊的臉是否疼痛，眼眶也微微泛紅「雖然原本沒預計要哭，但看到她跌坐在地上，還是會心疼。」