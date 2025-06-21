沒等到合作！盧廣仲獻唱方大同歌曲「1巧思全場落淚」　入夢哭到醒來

記者蔡琛儀／台北報導

三金得主盧廣仲於2025 hito流行音樂獎頒獎典禮擔任「絕對音樂」特別表演嘉賓，一連演唱今年2月猝逝的好友、金曲歌王方大同作品〈Love song〉、〈才二十三〉、〈愛愛愛〉、〈蘇麗珍〉、〈好不容易〉、〈為妳寫的歌〉，背後搭著方大同與盧廣仲的合照，還穿插方大同生前打給盧廣仲的聲音：「喂，廣仲。」讓全場紛紛鼻酸。

▲盧廣仲獻唱方大同作品向好友致意。（圖／記者黃克翔攝）

盧廣仲受訪表示，當初一接到邀約立刻答應，兩人生日相近，都是巨蟹座，「再加上他比我早出道，我跟他有種親切感，他是個音樂跟哥哥的感覺。」在編排曲目的過程中常常落淚，「因為跟大同是很多年的朋友，就覺得很捨不得，以前我們受訪時有約定說50歲以前要有合作，但沒想到就...」前陣子還夢見方大同：「大概是他知道我要做這表演，我說希望你會喜歡。」醒來還哭了，昨晚彩排除了他，全場工作人員也都落淚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

盧廣仲說，去年聽到方大同專輯後，因聽出音色和以前不同，立刻傳訊息關心他，沒想到幾個月後就收到他的死訊。這次他特別去找出之前和方大同在通訊軟體上的語音對話，加入表演中，「覺得有一個他的聲音出現是個蠻好的回憶。」

▲盧廣仲坦言演出製作過程中數度落淚。（圖／記者黃克翔攝）

過去盧廣仲曾和方大同在節目中曾談及彼此的友誼與合作，但因為時間點都錯過，當時盧廣仲相信一定會合作，然而這個承諾成為遺憾，盧廣仲表示，感謝有這次機會能把未完成的心願，透過這個舞台獻給方大同，他也為這次演出主動提出眾多編排跟靈感，以方大同的不朽名曲為軸心。

談到盧廣仲個人近況，他坦言這陣子一下錄方大同的歌，一下又錄自己的歌，「所以新歌的vocal可能會有他的影子，9月應該可以聽到全部。」透露錄音已全部完成，目前正在後製，幽默說：「今年中秋節可以一起烤肉、吃月餅、聽新專輯。」