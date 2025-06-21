不只坤達沒來...Energy領獎又缺一！　Toro家人爆送醫「走最後旅程」

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy以〈星期五晚上〉獲得本屆hito流行音樂獎2024年度百首單曲冠軍、以及hito團體，不過今（21日）現身領獎時，卻只有牛奶、阿弟、書偉三人現身，阿弟打趣說：「嚴格說起來，今天只有Ener，gy沒有來。」

▲▼Energy今晚領獎只有三名成員到來。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

團長牛奶則解釋，坤達之前就因確定卡到節目錄影不克前來，Toro則是因為家人重病暫時缺席，稍晚還是會歸隊完成演出，再返回醫院陪伴久病家人走最後的旅程。對此，他所屬相信音樂回應：是關係很好的親戚，Toro現在全心陪伴，希望留給他一些空間。」

牛奶也感謝Hit Fm頒發2024年度百首單曲冠軍給他們，「我們回歸二度就業、回歸男團身分，因為〈星期五晚上〉，讓我們不再是活在過去的團體，會帶著大家對我們的支持，繼續把好歌送給大家。」

▲▼丁噹今晚除了領獎，還和陳華共同演出。（圖／記者黃克翔攝）

丁噹11月將暌違10年重返台北小巨蛋開唱，她今晚穿上性感的蝴蝶結上衣小露乳溝，她笑說為此今天一整天只吃了早餐，也放話今天的尺度還不是最大，「不然小巨蛋怎麼辦！」被問到小巨蛋演唱會嘉賓是否確認，丁噹表示還在喬，但這次確定有邀請被說和她撞臉的「國師」唐綺陽。