黃小琥哽咽哭了！失戀「獨守3億豪宅」吐悲催心聲

▲黃小琥北流開唱。（圖／大大娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

黃小琥睽違7年，今（21日）在北流舉辦《琥·嚮TRIGER》演唱會，一開場就氣勢磅礡演唱〈滅絕〉，緊接一連飆唱〈破繭〉、〈說到做到〉，她開心笑說：「是我忠實歌迷的舉手！我唱什麼你就聽什麼的舉手！」看到全場統統熱烈舉雙手雙臂，她開心說：「說實話我是真的想你們了！你想我嗎？不管如何，今天晚上一定是要來party的對吧？不囉唆現在就來開始！」

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▲▼黃小琥演唱多首經典歌。（圖／大大娛樂提供）



黃小琥一連串金曲噴發，更選唱多首華語樂壇重量級代表作，包含江蕙的〈家後〉、金佩珊的〈一代女皇〉、庾澄慶的〈熱情的沙漠〉、萬芳的〈新不了情〉等歌，讓全場沉醉如潮，她笑說：「其實我是透過原唱的感動，再透過我的聲音與改編，才有這些作品。好啦不要太臭屁，是有些人說我唱得比原唱好！」

▲黃小琥驚喜被慶生。（圖／大大娛樂提供）



唱到〈New York New York〉時，黃小琥邀請觀眾上台一起跳大腿舞，現場瞬間變身百老匯歌舞秀，復古華麗的節奏帶動全場笑聲與尖叫，她嗨喊：「謝謝大家上來跟我一起玩！大腿舞，你們真的是我最愛的伴！」

而唱〈該放手了〉前，她真情流露說：「從2017在小巨蛋開演唱會之後，其實也一直都有在世界到處演唱，但經過三年疫情才無可奈何的休息沈澱！這中間也經歷了十年感情的分手！隔年視如家人的經紀人，無聲無息的離開，所以感受到裏外皆空的情境！將近六年的時間就守著一棟三憶的房子，這三憶是回憶、追憶、加失憶！時間真的是良藥！」她更濕了眼眶，數度停頓，全場也大喊加油。

接著大螢幕跳出「生日快樂」字卡，全場歡聲雷動，原來今天正是黃小琥62歲生日，主辦單位偷偷安排驚喜慶生橋段，讓她一度愣住，回頭見到螢幕有異才恍然大悟，當場笑成一朵花，逗趣說：「原來你們這麼會啊！」隨著演出進入尾聲，黃小琥再次走到台前，語氣真摯地說：「時光飛逝歲月如梭！今天晚上開心嗎？」短短一句話，凝縮她與歌迷七年未見的思念，也成為《琥·嚮TRIGER》這一夜最溫暖的記憶。