陳芳語突被批「歌跟人都不喜歡」　火大親發長文槓上酸民！

記者劉宛欣／綜合報導

歌手陳芳語（Kimberly）近來在Threads上槓上網友，起因是一名網友發問「大家有沒有遇過那種歌手或藝人，幾乎每個人都喜歡，就自己不喜歡而已，很像異類的情況？」其中一則回應點名她，甚至毫不留情地表示「陳芳語，歌跟人都沒有很喜歡」，讓當事人親自跳出來發聲反擊，引發熱議。

▲陳芳語直球對決網友。（圖／翻攝自陳芳語Instagram）

對於這突如其來的負評，陳芳語選擇在Threads上發長文回應，語氣誠懇又不失鋒利。她表示：「很好奇為什麼某些人總覺得公眾人物就可以被無緣無故地批評，但有任何幫自己發聲，回應是不應該的。」她強調，即便身為藝人，也並不代表就得默默吞下所有惡意，畢竟「我不是機器人，我也有情緒」。

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▲陳芳語發長文回應負評。（圖／翻攝自陳芳語Threads）

她進一步指出，雖然大家確實都有權利對自己喜歡或不喜歡的事物發表意見，但這並不代表被批評的人就理所當然必須接受，「誰會喜歡被批評？除非那是有建設性的建議，而且這個負面評價有實質的理由。」她以自身角度直言，若在現實生活中有人無端走向陌生人並說「欸，我不喜歡你」，這種行為簡直荒謬至極，毫無邏輯可言。

陳芳語也強調，若她身邊的朋友遭遇這樣的無理對待，她一定會出面為對方發聲，一番發言引來不少網友支持，不少粉絲留言力挺，認為她勇敢又有道理。

陳芳語Threads貼文：

很好奇為什麼某些人總覺得公眾人物就可以被無緣無故地批評，但有任何幫自己發聲，回應是不應該的。就因為我選擇了這份工作，並不代表我就沒有感覺、變成了機器人。

當然，你可以、有權力（利）對你喜歡或不喜歡的事物有批評和評價，

但這不代表被批評的人就一定要欣然接受。

誰會喜歡被批評？除非那是有建設性的建議，

而且這個負面評價有實質的理由。

我不會有天走在路上，看到一個陌生人，

然後因為他的長相或給我的感覺不合胃口，

就跑去對他說：「欸，我不喜歡你。」

這樣的行為到底是什麼邏輯？荒謬至極。

如果我有朋友這樣被對待，我一定會幫他發聲。