威廉逃兵遭起訴！　王子邱勝翊被問「棒棒堂合體」鬆口回應了　

▲王子邱勝翊和毛弟 。（圖／記者翁子涵攝）

記者翁子涵／台北報導

2025 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚（21日）在台北小巨蛋盛大舉辦，典禮現場共計頒發28個獎項、21組豪華卡司出席、20組精采絕倫演出，王子邱勝翊、邱宇辰搶頭香擔任頒獎嘉賓，而王子所屬男團Lollipop棒棒堂，睽違15年後重新聚首，不僅一起在KKBOX唱跳演出，還主持《來吧！哪裡怕》，不料卻因威廉閃兵遭起訴而受波及，王子今被問及今年有無合體機會，他也低調作出回應。

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▲王子邱勝翊和毛弟擔任頒獎嘉賓 。（圖／記者翁子涵攝）



威廉近日捲入「藝人閃兵案」，風波延燒至他的節目主持工作，《食尚玩家》、《效廉出發吧！》暫停拍攝，和Lollipop棒棒堂成員敖犬、小煜、阿緯、小杰與王子重新聚首主持的《來吧！哪裡怕》第二季也暫緩，談到今年有無合體機會，王子邊快閃邊表示：「我跟他（毛弟）合體還比較容易。」而兄弟倆近來都忙於籌備新作品，毛弟預計下半年出新歌，「希望之後有機會來hito表演自己的新歌。」

▲▼ 宇宙人和麋先生合體演出。（圖／記者黃克翔攝）

金曲樂團宇宙人、麋先生今（21日）以「宇宙麋人」之姿擔任開場，一連演出〈廢廢〉、〈那你呢〉、〈你在哪裡〉、〈如果我們還在一起〉，宇宙人小玉更表示，今年確定會有大型演唱會，「就是希望回到這個地方（指台北小巨蛋）。」新專輯目前也在進度上，預計會到日本錄製；而麋先生笑說目前專輯進度0，「但我們通常找題目都蠻快的。」

問到若兩團同年發片，是否擔心屆時在金曲獎上強碰？宇宙人方Q突然放冷箭：「也要他們（麋先生）寫的夠快才行！」讓全場一聽譁然，連小玉都當場大笑：「好兇喔！」方Q忙解釋：「我沒有兇啊！」聖皓則直呼：「不要這樣淡淡的放大炮。」

