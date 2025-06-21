快訊／明日花綺羅被周鶴年背後環抱！日媒爆親密照…路人目擊不放手

記者陳芊秀／綜合報導

韓國男團THE BOYZ成員周鶴年被爆跟日本前AV天后明日花綺羅密會，甚至被韓媒爆料涉及性交易。日媒《週刊文春》21日曝光她與周鶴年親密互動的照片。

▲周鶴年、明日花綺羅親密互動被日媒曝光。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）

據日媒《週刊文春》曝光照片，明日花綺羅與周鶴年被拍到清晨現身六本木，她身穿白色派對風洋裝、戴著太陽眼鏡，穿搭華麗，正好下起磅礴大雨時，被周鶴年從後面雙手環抱，互動非常親密，即使路人目擊，兩人也沒有放手。

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報導指出，周鶴年於5月28日、29日為出席「ASIA STAR ENTERTAINER AWARDS 2025」活動而隨團赴日，活動結束後，前往東京都港區六本木的酒吧。韓國音樂界人士透露，他自己喝酒雖然喝的不多，卻喜歡勸女性喝烈酒，「當天他也是在六本木與朋友們玩得很開心」，且在當時的場合遇到明日花綺羅。

《週刊文春》曝光的照片，周鶴年與明日花綺羅清晨走出酒吧，外面正下著雨，兩人沒有帶雨傘，然後女方挽著他的手，他則將下巴靠在明日花綺羅肩膀上看手機，為了護女方避雨，從背後環抱避免淋到雨滴，隨後搭著出租車離開六本木。

