ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

麵店展示「王鶴棣用過的碗」挨轟
「夏至」5生肖爆紅！
林襄經紀人「胸前一顆扣」超辣
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

賀瓏 Albee 梧桐妹 賈靜雯 吳夢夢 小吳 篠原杏 薔薔

奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換一張臉」網認不出

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅奎丁有著甜美臉蛋與火辣身材，在YouTube坐擁78.4萬訂閱者。她日前到泰國拍片，並於19日分享在當地穿泰服拍照的攻略，坦言起初化妝時覺得很害怕，但成果卻出乎她意料，大呼「換了一張臉」。

▲▼奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換張臉」。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁不時會挑戰新妝容。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁在限時動態表示，是自己特別想分享一件事，接著曬出她在畫泰妝時的過程，只見她一臉「慘白」、表情凝重，臉上還鋪著各色遮瑕，奎丁坦言：「泰裝體驗我一開始真的超問號，剛開始化妝的時候長這樣，我真的超害怕。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換張臉」。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁坦言一開始上妝的時候覺得大事不妙。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

然而完妝後，奎丁完全被化妝師的技術驚豔，笑說：「直接換了一張臉！」她也為此忍不住流露滿意的笑容，表示：「真的可以百分百信任欸，超強妝髮師！把我的臉當成畫布在畫，畫得超好看，直接給我換了一張臉，超級強！」

▲▼奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換張臉」。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

▲奎丁對於成果相當滿意。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

對此，網友也紛紛大讚「好誇張，真的超級美」、「哇噻！妳是誰」、「丁姐這個妝很頂」、「也太泰美了吧」、「美到像換了一個人」。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

奎丁

推薦閱讀

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」

周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」

12小時前

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？

6/19 20:05

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈

饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈

14小時前

爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出

爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出

6小時前

前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手

前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手

11小時前

「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛

10小時前

給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了

給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了

13小時前

快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」

快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」

11小時前

賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議

賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議

6/19 22:50

梧桐妹迎20歲辣曬「性感美背＋刺青」　賈靜雯暖喊：有滿滿愛的存款

梧桐妹迎20歲辣曬「性感美背＋刺青」　賈靜雯暖喊：有滿滿愛的存款

23小時前

恭喜！施文彬大兒子國小教師甄試錄取　霸氣報喜「差一名榜首」

恭喜！施文彬大兒子國小教師甄試錄取　霸氣報喜「差一名榜首」

9小時前

AV男優確診HIV！「洛杉磯所有片商停工」吳夢夢嘆：無套的缺點

AV男優確診HIV！「洛杉磯所有片商停工」吳夢夢嘆：無套的缺點

6/19 20:56

熱門影音

蕭亞軒終於復出

蕭亞軒終於復出
林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美

林志玲「路邊狂奔趕場」跑完依舊超美
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝

梁朝偉.劉嘉玲出席看秀 網笑：社交女王vs社恐影帝
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
林志玲「神級鏤空裝」有夠美

林志玲「神級鏤空裝」有夠美
林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨

林俊傑嘉賓是宋雨琦！　合唱〈Freak〉粉超嗨
香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相

香港金像獎／劉嘉玲紅毯合體梁朝偉　郭富城.吳彥祖.劉青雲盛裝亮相
檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」

檀健次機場遭私生飯追逐「拔腿衝進保姆車」
新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜

新娘親妹妹是aespa Karina！　賓客看到都暴動了吧＞＜
玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近

玉兔愛車「遍布不明液體」 一抬頭...兇手就在附近
陳零九、威廉等9人閃兵價碼曝　王大陸成「滿滿的大盤子」

陳零九、威廉等9人閃兵價碼曝　王大陸成「滿滿的大盤子」

孔明、秀英

孔明、秀英

THE BOYZ周鶴年爆「涉性交易」退團！　付費密會明日花綺羅...深夜手寫信喊冤

THE BOYZ周鶴年爆「涉性交易」退團！　付費密會明日花綺羅...深夜手寫信喊冤

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

吳宗憲力挺啦啦隊女神「叫憲嫂才會紅」　訪頌樂「韓國女生唱歌難聽」惹議：造謠！

胡瓜遭爆「6億財產丁柔安拿不到」　放閃闢謠「離不開她」：我的就是她的

胡瓜遭爆「6億財產丁柔安拿不到」　放閃闢謠「離不開她」：我的就是她的

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

瑪莎.家家台上吵架XD「拍照還要人家教」　被噹到變臉不開心？她：我敢嗎

鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！　霸氣嗆「不會下架」：先結我版稅

鄧紫棋重錄舊歌被前東家控侵權！　霸氣嗆「不會下架」：先結我版稅

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

李洪基患罕病20年「身上滿是疤」　被勸戒菸酒：那是我的療癒時間！

Melody講「沈玉琳黃色笑話」記者全傻掉　跟他培養出「連結」...錄影口誤喊：撕B！

Melody講「沈玉琳黃色笑話」記者全傻掉　跟他培養出「連結」...錄影口誤喊：撕B！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

王思佳祭出3萬「找抹黑兇手」　公開線索「愛欠錢.改過名」到底是誰！

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

看更多

【鳴笛30秒！】台中惡駕駛不讓救護車！　挨罰3千6+吊銷駕照

即時新聞

剛剛
剛剛
23分鐘前0

奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換一張臉」網認不出

39分鐘前11

王鶴棣「用過的碗」被麵店供在展示櫃！吸朝聖打卡潮　挨轟後急撤

1小時前10

直擊／「家是唯一城堡！」　台灣孩子王奕翔忍淚唱〈稻香〉哽咽：回家真好⋯

1小時前69

林襄經紀人「胸前一顆扣」曬辣照！　衣服快包不住…網：超不科學

1小時前77

巴大雄曬頌樂合照挨轟性騷擾！「爭議手勢」遭粉絲怒出征急道歉了

2小時前1

《釣魚迷日記》日本「國民導演」栗山富夫癌逝　享壽84歲

2小時前0

袁艾菲超美畢業照意外成「教學範例」　本尊笑翻：我自己都沒留欸

2小時前0

導演爆料！新任「超人」帥爆但私下超宅　女主角狂補刀「又傻又酷」

2小時前1

＆TEAM來台開唱「連油飯都吃到」　王奕翔把成員打包帶回家：我盡力都買了

2小時前20

追星潮擠爆西服店！歌仔戲天后掀暴動　粉絲狂拍門震到「以為地震」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 周鶴年被爆私下認了！向友人炫耀：明日花綺羅家裡嘿咻　怒喊「不會這樣退團」
    12小時前1416
  2. 賀瓏Albee日本煲愛全被拍！「牽手捧臉」爆曖昧情　網：他們在交往？
    6/19 20:051813
  3. 饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈
    14小時前813
  4. 爆疑與周鶴年性交易！　明日花綺羅過往「暗黑價目表」被挖出
    6小時前89
  5. 前男友性愛成癮「整排檳榔西施都睡過」！　女星抓姦糾纏8年才分手
    11小時前2010
  6. 「具俊曄搬去金山陪大S」傳回南韓！　喪妻之痛逼哭韓網：已經超越真愛
    10小時前5426
  7. 給歐陽娣娣雞翅「雞腿全留給男星」　陸女星挨轟重男輕女道歉了
    13小時前243
  8. 快訊／周鶴年怒了！狠嗆公司：我不解除合約　「有性交易證據就拿出來」
    11小時前126
  9. 賀瓏爆和Albee戀情！4月生日文藏蛛絲馬跡　上月才參加天殘告別式惹議
    6/19 22:503214
  10. 梧桐妹迎20歲辣曬「性感美背＋刺青」　賈靜雯暖喊：有滿滿愛的存款
    23小時前3026
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

追劇神器。微波爐宵夜美食

追劇神器。微波爐宵夜美食

「文里補習班」開課啦！實驗網路流傳的五道微波爐料理，哪個才是最佳的懶人宵夜呢？

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合