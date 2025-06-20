奎丁曝畫泰妝過程：我超問號…　完工「直接換一張臉」網認不出

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅奎丁有著甜美臉蛋與火辣身材，在YouTube坐擁78.4萬訂閱者。她日前到泰國拍片，並於19日分享在當地穿泰服拍照的攻略，坦言起初化妝時覺得很害怕，但成果卻出乎她意料，大呼「換了一張臉」。

▲奎丁不時會挑戰新妝容。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

奎丁在限時動態表示，是自己特別想分享一件事，接著曬出她在畫泰妝時的過程，只見她一臉「慘白」、表情凝重，臉上還鋪著各色遮瑕，奎丁坦言：「泰裝體驗我一開始真的超問號，剛開始化妝的時候長這樣，我真的超害怕。」

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▲奎丁坦言一開始上妝的時候覺得大事不妙。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

然而完妝後，奎丁完全被化妝師的技術驚豔，笑說：「直接換了一張臉！」她也為此忍不住流露滿意的笑容，表示：「真的可以百分百信任欸，超強妝髮師！把我的臉當成畫布在畫，畫得超好看，直接給我換了一張臉，超級強！」

▲奎丁對於成果相當滿意。（圖／翻攝自Instagram／zamy_ding）

對此，網友也紛紛大讚「好誇張，真的超級美」、「哇噻！妳是誰」、「丁姐這個妝很頂」、「也太泰美了吧」、「美到像換了一個人」。