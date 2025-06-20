AV救世主高橋聖子「引退3年有望回歸？」　再接拍攝邀約：久違快樂

記者顧齊祐／綜合報導

日本前AV女優高橋聖子，憑藉傲人身材與亮眼外型，收穫不少粉絲。自2022年宣布引退後，她便鮮少出現在公開場合。然而，近期她開始在社群平台密集更新，分享多張美照與工作花絮，掀起粉絲熱烈討論，猜測她是否有復出計畫。

▲高橋聖子自2022年宣布引退後，便鮮少出現在公開場合。（圖／翻攝自X／高橋しょう子）



高橋聖子近日透露，她睽違已久再接到事務所的拍攝邀約，並坦言這次工作讓她感受到久違的快樂。她也提到，自己因染髮引發「對苯二胺」過敏，導致全身結痂，原本考慮拒絕邀約，但最終仍決定參與拍攝，並向粉絲致歉。她承諾將正視健康問題，調整狀態後再重新出發。此外，她也透露因身體狀況不佳，暫時中止個人品牌「takasho shop」的營運，並表示希望未來能以更好的狀態回歸，感謝粉絲的耐心支持。

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▲高橋聖子久違接受事務所的拍攝邀約。（圖／翻攝自X／高橋しょう子）



回顧高橋聖子的過去，她憑藉偶像級外貌與姣好身材，被冠以「AV救世主」的稱號。在巔峰時期，不僅是流量保證，還成功跨足歌手領域，其音樂作品曾登上日本Oricon排行榜。然而，她卻在2022年突然宣布引退，令眾多粉絲感到不捨。

▲高橋聖子近期密集更新社群平台。（圖／翻攝自X／高橋しょう子）



近期，高橋聖子在社群平台上展現保養得宜的好身材，並分享多張自拍與工作花絮，吸引粉絲熱烈留言「真的等妳很久了」、「好希望你回來」、「什麼時候會回來」等熱烈反應。儘管她尚未正式宣布是否回歸，但這波密集動態已讓外界嗅到復出的可能性。