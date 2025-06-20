吳君如女兒考上「年收18人美國名校」！　她感動喊：比中六合彩還難

記者蔡宜芳／綜合報導

香港影后吳君如與名導陳可辛育有一女陳是知，她去年才透露女兒在英國讀書物價高，自己要更努力賺錢，20日就開心分享愛女成功考上美國十大學府，吳君如還為此感慨：「這比中六合彩還難！」

▲吳君如和陳可辛育有一女。（圖／翻攝自Instagram／sandrangky）

根據港媒《香港01》報導，吳君如出席品牌活動時，分享了女兒陳是知成功考上美國頂尖表演藝術學府，即將於9月正式入學。對於女兒如此上進，她忍不住笑說：「女兒這麼懂事，我也要加把勁努力賺錢幫她交學費！」據了解，陳是知錄取的是每年僅錄取18名學生的名校。

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吳君如還透露，過去兩個月，自己不停往返於香港與英國兩地，除了陪伴女兒完成學業，也順道放鬆度假。她笑說，陳是知早已悄悄申請多所大學，直到自己陪同面試時，才知道愛女早已展開對於未來的計畫。雖然陳是知錄取的其他學校有些還提供獎學金，但或許是受到爸媽影響，最終決定走上表演之路。

▲吳君如透露女兒考上美國頂尖名校。（圖／翻攝自Instagram／sandrangky）

此前，吳君如在廣告記者會上，曾提到因為英國的物價高，所以女兒在當地讀書的花費不少，讓她必須「咬牙再撐五年」。她還自爆曾經忘記幫陳是知繳學費，讓愛女相當尷尬。