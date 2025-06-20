5000萬點擊女歌手親自策展！　直接手機感應沉浸式參觀

記者蔡琛儀／台北報導

擁有逾五千萬網路點擊的創作歌手163braces（朵芸），今年推出首張全創作專輯《海螺記》，更親自策劃沈浸式展覽「海螺號 Land Ho！靠岸行動」，將展場打造成「港口區」、「沙岸區」、「甲板區」、「船艙區」四大主題空間，藏入九個NFC「海螺符號」，讓觀眾用手機感應，解鎖她親錄的聲音，進一步感受音樂背後的情緒與故事。

▲163braces（朵芸）親自策劃沈浸式體驗展覽「海螺號 Land Ho！靠岸行動」。（圖／形上娛樂提供）

開展前夕她一邊親自導覽、一邊介紹每件裝置如何對應歌曲意象，像是玻璃門上的符號連結〈門縫後的光〉，沙灘區的枯木枝枒象徵〈過期〉的情感輪迴，船艙裡的漁獲堆呼應〈沒有人回答的問題〉，每個細節都藏著她的創作思維。雖然展場一度熱到逼近攝氏40度，嗨翻全場，甚至差點斷電，但還是吸引眾多圈內人到場。

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6月21日（週六）下午5點半，163braces將在展覽「甲板區」舉辦快閃演出，她說：「Land Ho 是船員看到陸地時的喊話，我也想對你們喊：『我們到了，謝謝你們陪我靠岸。』」展覽現場更準備「港口系下午茶」、周邊盲盒、限定拍照點等活動。