女歌手驚曝差點死掉！　遇溺水...又被車子從後狠撞：以為躲不過

記者蔡琛儀／台北報導

迎來出道十週年的小男孩樂團上個月發行專輯《Dark Side of the Sun》，主唱米非日前推出新單曲〈要死不死的情歌〉MV，由張震嶽量身打造，突破過往風格，以極簡編曲烘托破碎人聲。雖非出自米非創作，卻意外貼近她的內心世界，也讓她挑戰以聲音演戲，直呼：「這首歌像是從我心裡長出來的。」

▲米非推出新歌〈要死不死的情歌〉。（圖／滾石提供）

被問及歌名是否反映人生經歷，米非提到兩段「差點死掉」的真實瞬間，「小時候有次在溪邊玩水，手滑掉浮板、腳踩空沉入水中，腦袋一片空白，只能拼命掙扎，那是我第一次真的覺得：『我是不是要死了？』」還有2017年發生的一場嚴重車禍，「被汽車從後方撞飛，整個人在地上滑行，那幾秒像人生跑馬燈，我只想著：『完了，我是不是躲不過了？』」

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〈要死不死的情歌〉來自米非與張震嶽在節目《滾石摘星號》後的偶然合作，對方即興彈唱後便鼓勵她演唱，成就這首情緒濃烈的作品。錄音過程中，米非坦言這是最難唱的歌之一，全程無修音、無伴奏，只靠聲音傳遞情感，她也分享製作人一句「越不完美越好」讓她卸下技巧防備，留下最真實的自己。她感謝張震嶽的信任：「謝謝嶽哥讓我唱這麼真誠的作品，拜託你不要跑，下次我發單曲還要你罩！」

▲米非自曝曾有兩段瀕死經歷。（圖／滾石提供）

MV採Live表演拍攝，強調現場爆發力與演出魅力，導演僅給兩次機會，米非需在短時間內完成情緒崩潰與收回，她坦言：「像是一場即興哭戲！」情緒潰堤的瞬間也被完美捕捉，讓她驚訝：「這真的是我嗎？」她也笑說想挑戰沉默型角色，開啟跨界演戲的可能性。