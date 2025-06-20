日女星產後「陰道排出大便」！惡露3個月驚患罕病：日子過得很痛苦

記者陳芊秀／綜合報導

39歲日本女星浦野一美過去是人氣女團「AKB48」、「SDN48」的成員，2012年畢業退團，並於2022年與小6歲圈外男友結婚，隔年生下第一胎女兒。她近日透過YouTube發表影片，坦言罹患了一種罕見的產後疾病「直腸陰道瘻管」，導致糞便從陰道流出。

▲浦野一美曾是AKB48成員。（圖／翻攝自日網）

浦野一美在病房中拍下影片，公開自己患病的狀態。她表示生產後，會陰切開的疼痛一直未能痊癒，惡露持續了大約3個月，當時不知道是疾病的前兆，日子過得相當痛苦，甚至拍影片前不斷哭泣導致拍不下去。她勇敢說出自己罹患的病名叫做「直腸陰道瘻管」，是一種糞便會從陰道排出的疾病，當生產過程中，胎兒若無法順利出生，醫生通常會進行會陰切開手術，然而，若產生3至4級的撕裂傷，可能導致直腸陰道瘻管的形成。更嚴重的情況，還會導致敗血症。

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▲浦野一美產後罹患罕病，鼓起勇氣拍片公開病情。（圖／翻攝自YouTube）

「即使告訴別人，也幾乎無法被理解」。浦野一美說，甚至連婦產科醫生也沒能注意到，因此產後的檢查未能確診，一直忍受著疼痛，日常生活也因此大受影響。等到惡露稍微穩定下來，她確信自己身體狀態有異常，上網查詢後終於找到可以診治的醫師。她接受了手術治療，且能做這類手術的醫師，全日本只有少數幾個人。她形容這種疾病是「一萬人中僅一人」般罕見，會決定公開病情，是因為很多人可能像她一樣默默忍受痛苦，甚至引發產後憂鬱症，因此決定公開自己的就醫經驗。