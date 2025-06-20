男女全都流口水！8場猛男秀完售　18禁WILD WILD宣布北、高加演2場

記者吳睿慈／台北報導

南韓18禁成人音樂劇《WILD WILD》日前宣布將於9月在台北、10月在高雄演出，一共8個場次，活動開賣不到1週，門票全數售罄。主辦單位20日宣布加演台北場9月29日晚上20點、高雄10月5日下午15點，讓粉絲興奮不已！

▲WILD WILD宣布北、高加演2場。（圖／寬宏藝術提供）



《WILD WILD》自2023年起，連續三年來台演出，在台灣人氣水漲船高，深受粉絲們喜愛。今年回歸，演出陣容依舊豪華，台北場由金東熙、姜天一、李潤濟、朴道鏡、正HANSAEM、金鎭友、崔JAY、梁耀漢演出，高雄場由姜天一、李熙中、正HANSAEM、韓鎭煜、魯晋旭、金是佑、沈寧晙、鄭喜曄出演，除了同樣有著帥氣的刀群舞、讓人臉紅心跳的貼身互動以及演員精湛演技外，歐巴們還將帶來全新改版的舞台和劇情，帶領大家進入一個沒有煩惱，專屬彼此的愉快時光，勢必會讓粉絲們耳目一新，盡情狂歡，享受其中！

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得知原先8場門票全數完售，《WILD WILD》演員們也開心地表示，「收到完售消息後，真的很驚訝，沒有想到這麼快所有的票就都售完了，很感謝粉絲的支持和喜愛，這次，真的投入很多心力籌備這個舞台，一定會用更好的狀態、舞台與大家見面，請拭目以待！」

▲WILD WILD連續3年來台演出。（圖／寬宏藝術提供）



主辦單位保證舞台更狂野、更大膽，「Show Musical《WILD WILD》」台北、高雄加演場門票將於6月25日下午13點全面啟售，購票請至寬宏售票系統及萊爾富、OK便利超商。