周鶴年承認「私下見明日花綺羅」公司逼退團　二度喊冤：我很害怕⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男團The Boyz成員周鶴年遭爆料與明日花綺羅性交易，形象掃地，他雖否認表示「沒有做任何非法行為」，但被公司強制退團，謠言甚囂塵上，YouTuber李鎮浩更指出，他曾私下炫耀「在明日花綺羅家裡嘿咻」。對此，他20日怒出面表示自己遭到不當退團，被謠傳性交易，「我很害怕，但如果我在這裡退縮，我就會成為在社會上一無所有的人，會因根本沒做過的事情崩塌、被拋棄。」

▲周鶴年承認「私下見明日花綺羅」，指控公司逼他退團。（圖／翻攝自周鶴年、明日花綺羅IG）



周鶴年20日發文裡強調，「我已經表明過立場，沒有做過任何非法行為，但還是持續有惡意的新聞刊出，我將會對部分的媒體採取刑事、民事訴訟」，他在文中難掩怒氣，並同時強調「如果有我性交易證據就拿出來，還有，我沒有退團，也不同意解除合約」。

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他指控公司非但不保護他，甚至索取20億損害賠償，「只因為我私下與有名的人同席，我就被單方面退團，還要求20億以上損害賠償，我想問『這真的是一個公司應該要保護藝人的態度嗎？』」

話鋒一轉，周鶴年表示自己感到很害怕，「但如果我在這裡退縮，我就會成為在社會上一無所有的人，會因根本沒做過的事情崩塌、被拋棄。」他原以為真相會被公開，所以保持沈默，沒想到傳聞傳得越來越失控，使得他出面回應。

周鶴年再次表示自己遭到不當退團，甚至被提到根本就不確定的性交易，「我會向那些帶給我傷害的媒體問責問到底，不管如何，我會為真相戰到最後，希望這場爭鬥，可以帶給某些人小小的希望，我會拿出勇氣。」

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