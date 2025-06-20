肯爺遭疑精神健康出狀況！　「入住地中海康復中心」驚人費用曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

48歲的美國饒舌天王「肯爺」肯伊威斯特（Kanye West，現名Ye），近年頻頻因疑似仇恨性的發言掀起議論，並遭前職員提告控訴歧視，他與老婆碧安卡（Biaca）在公眾場合的高調行為，也屢屢引發關注。近期他被傳出入住1間高級心理治療診所，高額診療費用也隨之曝光。

▲肯爺傳出入住康復中心。（圖／路透）

在肯爺與前職員的訴訟中，肯爺曾透過律師出示資料，表示他被醫師建議應持續在醫療機構接受心理治療。據外媒《Radar Online》報導，有知情人士透露，肯爺與碧安卡近期前往西班牙，祕密住進1家位於地中海區域，專職心理健康、藥物成癮的康復中心，據傳光是1週的費用就高達17萬美元（約台幣502萬元）。

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▲肯爺與碧安卡的高調作風屢屢引起關注。（圖／路透）



值得一提的是，肯爺4月公開的新歌〈碧安卡〉中，就曾出現「碧安卡，我只希望妳回來，回到我身邊，我知道我做了什麼讓你生氣」、「我的寶貝她跑了，但她先試著讓我承諾，我不去醫院，因為我沒病，我只是不明白」、「她的家人想把我關起來，他們想讓我去靜修」等歌詞，讓他的心理狀況與2人的關係引發議論。