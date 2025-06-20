IU兌現承諾親訪濟州島！　暖擁奶奶們「送親筆信＆愛馬仕絲巾」

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手兼演員IU（李知恩）透過《苦盡柑來遇見你》愛純一角與濟州島繫起緣分，日前信守與奶奶們的承諾前往濟州島觀展，更準備滿滿禮物與親筆信，甚至親手替奶奶繫上高級愛馬仕絲巾，展現誠意與義氣，令粉絲與觀眾為之動容。

▲IU親自到濟州島看展。（圖／翻攝自Instagram／socialmuseum.kr）



這場畫展由「善屹繪畫作坊」主辦，聚集了平均年齡達87歲的濟州在地奶奶們，從農婦轉型為畫家，她們的畫作曾因參與《苦盡柑來遇見你》而受到矚目。展覽方於6月19日分享IU造訪的詳情，表示她是為了信守「光禮女兒」的約定而來，更被大家以戲中名字「愛純」親切稱呼。

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當天IU一現身即如聖誕老人般，背著大包禮物進場，立刻被96歲的「加油奶奶」趙秀容阿嬤熱情迎接：「愛純來啦！」IU也配合畫室規則，戴上白手套慢慢挑選畫作，並將自己精心準備的信件一一遞交給奶奶們，她對畫作細心觀賞，在《寬植和望沙里》、《向日葵盛放》等代表作前駐足，展現對藝術的尊重與欣賞。

▲IU認真觀賞奶奶們的畫作。（圖／翻攝自Instagram／socialmuseum.kr）



在觀賞過程中，IU與奶奶們互動頻繁，在「彩虹奶奶」高順子的畫室前，她看著畫作《金明是我的鄉愁》時讚嘆連連，在「歡樂奶奶」吳嘉子的畫室，她看到《夢中之虎》忍不住大笑說：「夢裡出現什麼都能變成畫作啊！奶奶們的畫真的超級有個性！」

最令人感動的是，IU為奶奶繫上親自準備的愛馬仕絲巾，象徵為她們鋪上絲綢般的未來，她張開雙臂擁抱奶奶們，這不僅是一場畫展的造訪，更是一次感情與信任的延續。展覽方也透過社群平台發文表示：「愛純為畫畫奶奶們披上魔法斗篷。」

▲IU為奶奶們準備親筆信和愛馬仕絲巾禮物。（圖／翻攝自Instagram／socialmuseum.kr）



消息曝光後，網友紛紛留言大讚「不論是臉蛋、嗓音還是內在都是如此美麗的愛純、IU」、「她是真心關心長輩的人」、「從戲裡到戲外的情感延續，IU真的太溫暖」、「連送的絲巾都超有品味，真不愧是IU」。