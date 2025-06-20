饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞！限動4發聲：我什麼苦都吃，唯獨吃不了委屈

記者陳芊秀／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）日前否認介入他人婚姻，不久後張姓男友、鄭姓前夫的店面接連發生被車子衝撞的意外。而她昨日（19）位於台中的總店也不幸遭一輛黑色賓士撞擊，肇事者隨後逃逸。她20日凌晨透過限動發聲：「我什麼苦都能吃，唯獨吃不了委屈。」

▲饅頭媽店面遭黑色賓士衝撞。（圖／翻攝自IG）

饅頭媽限動發文，昨日晚間7點接獲店長通知，得知台中市南屯的總店遭一台黑色賓士車衝撞，店門口外正擺放要發給客戶的貨品被直接撞倒，照片中看得到多個紙箱被翻倒。這起事故未造成人員傷亡，貨物也已妥善處理，「對於是誰所為，我不願也不打算再多做揣測，只覺得滿心無奈與委屈」。

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▲饅頭媽總店遭撞。（圖／翻攝自IG）

原來饅頭嗎昨日凌晨收到恐嚇訊息，當天晚上店面就遭到衝撞，接連不斷的事件，令人感到心力交瘁，她限動再透露：「今天是我兒子的生日，真的不想讓這樣的事影響到家人的心情，所以我選擇先陪孩子過完生日，再來處理後續的事情，謝謝大家關心。」

▲饅頭媽表示先為兒子過生日。（圖／翻攝自IG）

▲饅頭媽表示警方已經介入處理。（圖／翻攝自IG）



撞店事件發生前，饅頭媽曾連續深夜接到男子電話、私訊恐嚇。她更指對方一直想要私約，深受其擾。她先提及幫兒子過生日，並表示警方針對撞店事件已經介入處理，最新限動第4次發聲：「我什麼苦都能吃，唯獨吃不了委屈，說話的態度，一個動作，一個眼神，傷到我就會沉默，沒有為什麼。」

▲饅頭媽4度發聲：「我什麼苦都能吃，唯獨吃不了委屈。」（圖／翻攝自IG）