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大牙消失2年重返台八！　甩月收1萬低潮…P圖開鏡大合照：太幸福

記者陳芊秀／綜合報導

藝人大牙（周宜露）曾指控「黑人」陳建州性騷擾，卻一度從被害人變成被告。在案情尚未明朗的情況下，她過去兩年幾乎無戲可拍，失業後甚至月收僅1萬，加上官司纏身，因此陷入低潮。不過，她的名字出現在三立電視台八點檔新戲《百味人生》的演員名單中，重返台8戰場，但是因工作安排缺席開鏡儀式，自己在社群網站曬P圖照。

▲▼大牙消失2年重返台灣八點檔。（圖／翻攝自臉書）

▲大牙消失2年重返台灣八點檔。（圖／翻攝自臉書）

八點檔新劇《百味人生》昨日（19）舉行開鏡儀式，大牙曬出開鏡大合照，更把自己P圖加入，發文寫道：「因為有工作安排再度與開鏡儀式擦身而過，請原諒我用P的把自己融入大合照，很開心也很期待再次參與三立八點大戲「百味人生」，能跟好朋友們一起工作真的太幸福了～敬請期待喔！」她Hashtag「柯青艾」，似乎是新劇的名字，好友林萱瑜留言「到時見」，謝承均也來回應「期待合作」。

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▲▼大牙消失2年重返台灣八點檔。（圖／翻攝自臉書）

▲大牙把自己P圖融入新劇開鏡大合照。（圖／翻攝自臉書）

大牙過去在八點檔演惡女令人印象深刻，包括《天之驕女》的「彭安琪，2023年《一家團圓》的「鄒彤彤」，戲裡甩巴掌、嗆聲台詞超拚，讓觀眾又氣又愛。她相隔2年重返台八，網友興奮留言「大牙終於回歸了，這次回歸好多個休息很久的演員，期待」、「大牙加油喔」、「又可以看到妳演戲了」、「好棒喔，替妳開心工作運旺旺旺喔」、「哇哇～期待很久了！！終於要出現了」。

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大牙

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