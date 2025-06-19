女星脫口「4個寥寥無幾的粉絲」！才爆脫粉潮　慘遭酸：被告沒的

記者劉宛欣／綜合報導

大陸女星曾黎因在《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》中飾演趙露思母親，有「最美媽媽專業戶」之稱。不料，之前卻因為疑似偷偷將粉絲禮物賣掉的爭議事件，引發一連串公關災難後，形象大受打擊，19日，她再度因為對粉絲發表的言論，登上了熱搜。

▲曾黎又因對待粉絲的態度登上熱搜。（圖／翻攝自曾黎微博）

「曾黎四個寥寥無幾的粉絲」關鍵字，19日登上微博熱搜，在影片中可以看到，曾黎自保母車下車後，對著在現場等待的粉絲脫口「就這麼…四個…寥寥無幾的粉絲」，這番言論立刻引發批評，認為她在嫌棄讀等待的粉絲數量少。不過，也有人替她緩頰，認為這只是她與粉絲間的幽默互動，並指出她隨後叮囑粉絲「多熱啊，快回去」，流露出關心。

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▲曾黎對粉絲脫口「四個寥寥無幾的粉絲」。（圖／翻攝自曾黎微博）

不過，由於曾黎此前曾捲入「粉絲禮物倒賣風波」，因而導致此次言論難以避免地，被放大檢視。今（2025）年3月，一名曾黎老粉絲發現自己製作的手工徽章被掛在二手平台出售，事後工作室聲明此事為員工私下行為並報警處理，堅稱曾黎本人並不知情，不過內容挨批只想敷衍了事。更具爭議的是，工作室還要求受害粉絲手寫道歉信，並以法律手段回應質疑，導致輿論反彈。

事件之後，曾黎的微博粉絲數量單月下降超過10萬，其廣告代言也受到影響，有業界人士分析，整起事件源自於工作室的公關處理不佳，而這次與粉絲的互動影片再次登上熱搜，也引來許多冷嘲熱諷的聲浪，更有人酸她粉絲剩沒幾個是因為「被她告沒的」。

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