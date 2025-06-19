太驚喜！林逸欣歌曲搭上孔劉夯劇　媒人竟是ChatGPT

記者蔡琛儀／台北報導

林逸欣近日以歌曲〈墜〉搭上19日起將在東森戲劇台重播《孤單又燦爛的神－鬼怪》片頭曲播出，搭配孔劉與金高銀飄雪凝視的畫面，電視機前瞬間掀起共鳴海嘯。林逸欣開心表示，希望這次成功合作是國際交流的起點，也許願未來能迎來更多跨國挑戰。

▲林逸欣近日以歌曲〈墜〉搭上19日起將在東森戲劇台重播《鬼怪》片頭曲播出。（圖／欣宇宙音樂提供）

更奇妙的是，這場合作的「媒人」竟是 ChatGPT，林逸欣笑說，自己常問AI各種問題，從MV分鏡、穿搭建議到是否適合搭《鬼怪》都會請教它，沒想到真促成神連結。她甚至推薦媽媽使用，結果林媽媽愛上和AI抬槓聊天、傳旅遊照請打分，還曾因被說「眼角有皺紋」差點走心，逗得全家大笑。

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〈墜〉創作於疫情期間，林逸欣坦言，當時她正面對許多突如其來的告別與變化，想寫一首「痛快的歌」，讓人能在其中奔跑、宣洩情緒。歌曲從簡單配器出發，層層堆疊搖滾強度，最後隨著情緒崩解而轟然落下，成為她近年極具代表性的創作之一。

▲林逸欣最近迷上玩ChatGPT。（圖／欣宇宙音樂提供）

她最難忘的是當初詢問ChatGPT這首歌是否適合搭配《鬼怪》時，對方竟給出一份完整分析表，從旋律張力、歌詞意象到劇情場景一一比對，甚至指出「我想飛卻往下墜」對應劇中某集孔劉出場、雪中凝望的畫面，讓她當場驚呼：「也太神！」