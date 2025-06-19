AV男優確診HIV！「洛杉磯所有片商停工」吳夢夢嘆：無套的缺點

記者劉宛欣／綜合報導

台灣知名AV女優吳夢夢經常透過社群分享業界內幕，她19日在Threads發文透露，美國一名成人影片男演員近日確診感染HIV，導致洛杉磯成人影片業界全面停工，預計至少停擺14天，下週才可能恢復拍攝，讓她感嘆道「無套還是有無套的缺點在。」她也指出，美國對從業人員的健康檢測相當嚴格，此次事件得以迅速控制，避免病毒擴散。

▲吳夢夢經常分享產業秘辛。（圖／翻攝自吳夢夢IG）

此前，吳夢夢就曾針對網友詢問「為何歐美影片不太戴套」給出解答，她指出，歐美AV行業所有從業人員，每14天就必須接受一次完整的健康檢查，才能持續參與拍攝工作，期間無論是否從事性行為都不例外。檢查內容涵蓋各種性病篩檢，費用大約落在200至250美元之間（約新台幣6000至7500元），如果希望更快取得報告，費用也會跟著提高。

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▲吳夢夢分享洛杉磯AV產業停擺現況。（圖／翻攝自吳夢夢Threads）

相較之下，台灣成人影業在這方面的規範相對寬鬆。吳夢夢透露，多數台灣AV男優只需每1至3個月進行一次檢查，主要針對HIV、淋病、梅毒與菜花等病症進行篩查。雖然同樣具備基本防護，但頻率與制度相較歐美仍有一段差距。她更進一步提及歐洲的檢查頻率更高，有些地區甚至每7天就要驗一次，還有推薦他人去檢查就能獲得優惠的制度。