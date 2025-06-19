意外促成連晨翔、劉品言結婚！　紅娘「連聽2喜訊」第一反應曝光

記者黃庠棻／台北報導

女星劉品言日前驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，甜蜜婚紗照也公開，好消息一公開就掀起廣大粉絲獻上祝福，兩人因為合作戲劇《舊金山美容院》感情升溫，導演杜政哲成為另類紅娘，今（19）日出席活動也被公開得知好消息的第一反應。

▲連晨翔、劉品言因拍攝《舊金山美容院》感情升溫。（圖／TVBS提供）

台劇《拜六禮拜》播出後討論度熱烈，主演鍾欣凌、王品澔以及導演杜政哲今（19）日出席媒體聯訪，一同分享演出的趣事。不過，杜政哲同時也是劉品言、連晨翔定情作《舊金山美容院》的導演，笑說當時在拍的時候根本看不出兩人之間的「曖昧流動」，甚至擔心「雙方不熟」，不曉得到時候戲劇上檔宣傳要怎麼辦。

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▲王品澔、鍾欣凌、導演杜政哲出席《拜六禮拜》媒體聯訪。（圖／記者林敬旻攝）

隨後，杜政哲透露自己與劉品言從《華燈初上》結緣，雙方聊得很來，私底下變成常常聚會的好朋友，不過並不知道對方跟連晨翔交往的消息，坦言比大眾早兩個禮拜知情，聽到兩人結婚喜訊第一反應是「蛤」了一大聲，又得知女方懷孕，再一次發出「蛤」的叫聲，坦言自己相當震驚。

▲杜政哲得知劉品言喜訊，反應曝光。（圖／翻攝自Instagram／esther88）

此外，杜政哲也邀請劉品言客串《拜六禮拜》，當時他並不知道對方與連晨翔在交往，還打電話叫男方來探班，整個過程都沒有發現雙方之間藏有愛意。而杜政哲私下常跟劉品言約吃飯，透露因為好友穿衣較為寬鬆，目前孕肚都還看不太出來。