曾之喬買咖啡被認出！店員「2分鐘內速送驚喜」 她低頭看愣住：有才華

記者潘慧中／綜合報導

曾之喬與辰亦儒結婚約5年後，2月在社群網站證實已低調產下兒子，令粉絲又驚又喜。事隔約4個多月，她出門買咖啡的時候，不但被店員認出來，看到杯子上頭的圖案更是驚喜不已。

▲曾之喬買咖啡被認出。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



從Instagram限時動態中，可以看到曾之喬隨興紮起頭髮，戴著造型感十足的圓框墨鏡，沒有戴帽子或口罩偽裝，化上簡單妝容，身穿印有花朵圖案的白色服裝，打扮得相當有朝氣！

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最令曾之喬感到驚喜的是，她透露剛剛從點完餐到拿到咖啡，大約只等兩分鐘，店員居然還畫了可愛的小插圖向她打招呼「HELLO喬」，讓她附上一個臉紅的表情符號，並誇讚對方「（很有）才華欸」！

▲▼曾之喬不時分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



事實上，曾之喬日前透露兒子的小名是「甜蜜」，產後至今一直都覺得很幸福，雖然和辰亦儒在育兒方面難免有些小摩擦，但幸好認識夠久，都知道要怎麼溝通，並不會吵架。

▲曾之喬產後狀態絕佳。（圖／翻攝自Instagram／chiaochiaotzeng）



至於兒子的長相，曾之喬笑說小孩一出生比較像辰亦儒，但日漸長大後，小孩的臉蛋不像她和老公，「他長得像他自己。」至於二胎計劃，她則低調表示「隨緣」。