天王天后御用造型師爆料了！　揭蔡依林眉角...周杰倫真面目也曝光

記者蔡琛儀／台北報導

香港知名造型師馬天佑推出粵語單曲〈我們什麼都不是〉，今（19日）快閃來台宣傳，還事先找了港台180位藝人一起合唱，包括蕭亞軒、魏如萱、羅志祥拍影片宣傳，還有林宥嘉、孫盛希、蔡卓妍、關穎、佘詩曼、温嵐等人合唱，人脈相當驚人，今天温嵐本人還特別到場給好友送上祝福。

▲馬天佑推出全新粵語單曲。（圖／記者周宸亘攝）

馬天佑過去合作過眾多大咖天王天后，像是張惠妹、蔡依林、周杰倫、蕭亞軒等人，他爆料當年張惠妹《偏執面》專輯封面，是他要求天后素顏上鏡，「那次是第一次跟阿妹合作，那天我先到她公司，她一來就讓我聽專輯，那天她素顏，她聽著音樂，我就說好美喔，就讓他素顏拍封面了。」馬天佑還把專輯封面阿妹嘴上的蝴蝶刺青在身上。

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另一個刺青則是為了周杰倫，當年馬天佑收到周董公司邀約，立刻飛到台灣跟他開會，「他就很讓我大開眼界，講什麼就做什麼，亂丟一些點子，他都會很用心的把這東西做出來。」後來他把這張專輯《哎呦，不錯哦》上的帽子刺在身上，「提醒我做這行要天馬行空，才能有些創新作品出來，不要被很多周圍環境局限。」

▲▼温嵐特地來力挺好友馬天佑。（圖／記者周宸亘攝）

而馬天佑總結和蔡依林的合作經驗，則是「要新」，笑說：「跟Jolin的合作秘訣是一定要給新東西，不要是做過的。」至於和温嵐的相識過程，馬天佑說是2014年〈never say ever〉時認識，温嵐第一次在北京開唱也是他做造型，一群朋友還相約去看碧昂絲演唱會，「結果我喝醉斷片，他們說演唱會結束後我在門口亂翻滾，後來兩三個朋友把我扛回去。」

去年1月馬天佑自爆過去整形歷史，透露2019年將鼻子假體拆掉等，馬天佑說以前覺得要做些事情才配得上大明星，但現在完全沒有容貌焦慮，「我覺得我懂得去打扮，然後我知道要怎麼呈現自己。」但他也不覺得過去動刀的自己不好，「那是過去了，不只是臉，我整個人現在很放鬆，我的狀態就是舒服就好，把創作給做好，不要太野心過大。」但還是會做些普通的醫美保養，開刀則暫時不會。