明日花綺羅認收「大咖韓星私訊」！捲周鶴年性交易風波…急關留言

記者陳芊秀／綜合報導

日本前AV女優明日花綺羅爆出緋聞，與南韓男團THE BOYZ成員周鶴年酒吧親密，涉及性交易，男方親筆信否認「完全沒有做過非法行為或性交易」，但已經被經紀公司解約退團。而她面對爆料責持續保持沉默，IG湧入大批網友留言痛罵「亂搞偶像」，已緊急關閉留言。

▲明日花綺羅IG關閉留言功能。（圖／翻攝自IG）

據日媒《Pinzuba》報導，明日花綺羅與周鶴年在六本木酒吧密會被《週刊文春》直擊拍到，導致男方慘遭解約退團，不過《週刊文春》尚未曝光這起報導，推測日後可能會公開。而她2016年還是人氣頂峰的AV女優，當時被拍到與偶像男團「 Hey! Say! JUMP」成員伊野尾慧在新加坡的五星級飯店屋頂泳池密會，也曾被《週刊女性》曝光，但是當時伊野尾慧經紀公司否認戀愛關係，回應「偶然相遇」、「沒有交往」，緋聞不了了之，相較下韓團成員因此被解約退團，令日網相當震驚。

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▲明日花綺羅捲性交易風波。（圖／翻攝自IG）

其實明日花綺羅緋聞不斷。她在2024年5月播出的綜藝節目，被問到「最近被什麼樣的人追求過？」時，坦言收到帶有官方認證藍勾勾IG帳號的私訊，「點進去一看，是擁有幾千萬粉絲的韓國人」，詢問熟悉韓國娛樂圈的朋友，對方驚呼「太厲害了！」她透露對方好像是人氣偶像，私訊內容僅是「Hi」，最終沒有回覆。她的爆料再度被翻出，當初發私訊的韓星身分引發揣測，日網認為爆料對象粉絲多達數千萬，與這次報導的對象不是同一人，但她未來仍有可能被挖出更多緋聞。

▲明日花綺羅去年曾在節目爆料，收到大咖韓星私訊，對方粉絲多達數千萬。（圖／翻攝自IG）