吳東融曝人生低潮！談「2018年被調至二軍」感到失落：擔心會被釋出

記者孟育民／台北報導

本周《誰來晚餐16》邀請到棒球員吳東融擔任節目來賓，他目前效力於中華職棒味全龍隊，曾擔任過隊長，獲得中職金手套獎，參與過亞洲少棒錦標賽、IBAF世界青少棒錦標賽等賽事。在面臨少子化的現代社會中，吳東融表示在得知受訪家庭育有5個孩子時，心裡有些感動，對於教養的過程感到相當好奇。他表示自己的父母也和受訪家庭一樣，相當重視孩子的學習，除了學校教育以外，也會安排許多才藝課。

▲棒球員吳東融（右3）拜訪育有5寶的受訪家庭。（圖／公視提供）



吳東融的父親是棒球隊教練、母親則是學校班導，他回憶起當時常常跟同學在操場玩到一半，就被叫去上課，他坦言：「其實那時會候覺得有點不情願，但是現在就會蠻感謝媽媽他們當初有幫我安排這些課程。」



面對受訪家庭在育兒過程中面臨各種挑戰與難關，吳東融也分享自己在棒球職業生涯中曾歷過的低谷。他提到自己在2018年從先發游擊手被調至二軍，是職涯中最低潮的一年：「那種落差感很大，也會有更多的壓力，擔心自己會被釋出或減薪，當時自己是蠻失落的。」

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▲棒球員吳東融分享自己的低潮。（圖／公視提供）



後來吳東融透過閱讀與專注練習，慢慢調適心態，學習和負面情緒共處，讓自己最低潮的那年，變成是進步最多的一年。他深刻體會到：「你人生沒有低潮的話，都很順的時候，就不會知道自己缺了什麼。」受訪家庭的孩子正學習柔道與角力，有時因比賽失利或受傷而感到沮喪，吳東融便以自身經歷來勉勵他們：「就算比賽輸了，中間也一定有可以學習的地方，那就是讓自己進步的契機。」