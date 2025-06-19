八點檔無極限！江國賓才唸完魔性Rap「拿槌變身雷神」大戰美國隊長

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》話題持續升溫，近期劇情更上演一場爆笑又跳脫現實的橋段，江國賓與林秀玲雙雙進入AI虛擬實境的網路遊戲世界「願望大戰」，掀起熱烈討論。

▲江國賓在《願望》變身雷神，大戰林秀玲化身的美國隊長、黑寡婦。（圖／三立電視提供）

林秀玲一連變身為「美國隊長」與「黑寡婦」，對戰江國賓化身的「雷神」，兩人在虛擬場景中激烈纏鬥，讓觀眾笑聲不斷。製作單位更巧妙加入動漫風格特效，讓整體視覺更具趣味性，而江國賓近期的口頭禪「吼系RAP」也意外爆紅，成為觀眾間流行語。

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▲江國賓在《願望》變身雷神，大戰林秀玲化身的美國隊長、黑寡婦。（圖／三立電視提供）

近日播出劇情中，林秀玲竟在虛擬世界中對江國賓「動心」，兩位大反派意外湊成一對，網友直呼「笑瘋了」，更有粉絲留言「這段劇情根本每天都想看，已經變成我每天的《願望》了！」、「琴賢CP太有喜感，RAP一出場我直接噴笑！」、「還以為林秀玲要轉型搞笑藝人了，結果真的被圈粉。」





▲江國賓在《願望》變身雷神，大戰林秀玲化身的美國隊長、黑寡婦。（圖／三立電視提供）

這橋段也讓「琴賢CP」人氣飆升，有觀眾開玩笑表示「感謝顧成（李睿紳飾）與若元（黃玉榮飾）創作的神曲，『吼死』真的神來一筆！」更有人預測，劇情發展極有可能讓楊博士（林秀玲飾）與高世賢（江國賓飾）終成眷屬，完成從「惡人」到「笑點製造機」的華麗轉變。

▲江國賓在《願望》變身雷神，大戰林秀玲化身的美國隊長、黑寡婦。（圖／三立電視提供）

江國賓笑說，自己從《台灣阿誠》就與林秀玲熟識，這次合作格外自在，他說「最難的是要唱RAP，我根本是亂唱，真的有點為難我。」看到林秀玲變裝演出、尤其黑寡婦的半跪出場姿勢時，兩人連拍好幾次NG。

▲江國賓在《願望》變身雷神，大戰林秀玲化身的美國隊長、黑寡婦。（圖／三立電視提供）

而林秀玲則笑說「腿快沒力了」，讓江國賓直呼「真的很好笑，雖然我們演的是反派，但在虛擬世界玩成這樣，真的很跳tone，也挺有娛樂效果的！」